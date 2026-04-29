Relevo en Endesa: José Bogas se despide y Gianni Vittorio Armani asume como nuevo consejero delegado en medio de desafíos regulatorios y el apagón

Endesa celebra su junta de accionistas con la salida de José Bogas tras 14 años como consejero delegado y la llegada de Gianni Vittorio Armani, directivo de Enel, en un contexto de bloqueo regulatorio, 18 expedientes sancionadores de la CNMC y la crisis del apagón eléctrico de 2025.

En la sede de Endesa , una de las dos mayores eléctricas en España, se respiraba ayer aire de cambios profundos. La junta general de accionistas sirvió de telón de fondo para la despedida de José Bogas como consejero delegado del grupo y la llegada de Gianni Vittorio Armani como nuevo primer ejecutivo.

Este relevo marca un antes y un después en la compañía, ya que no se trata solo de un cambio de nombres, sino de una transformación estratégica que responde a los enormes desafíos que enfrenta el sector energético en España. Bogas, de 71 años, deja el puesto de consejero delegado después de catorce años al frente de la empresa, aunque seguirá siendo miembro del consejo de administración, ahora con la categoría de consejero externo.

Por su parte, Armani, de 59 años, es un directivo de alto perfil de Enel, el gigante italiano que controla el 70% del capital de Endesa. No es un directivo florero; como máximo responsable de la división de redes de Enel, es uno de los ejecutivos top del grupo, al que llegó en 2023, y conoce bien Endesa por haber estado en su consejo desde su llegada a Enel, como dominical en representación de la matriz italiana.

Con una extensa cualificación profesional en el sector energético, Armani viene a hacer cosas y a hacerlas pronto, porque los retos son enormes. Bogas, que ha trabajado para Endesa durante más de cuatro décadas tras ocupar distintos puestos directivos de creciente responsabilidad, fue nombrado consejero delegado en 2014. En los últimos años, Endesa ha batido una y otra vez todos los objetivos financieros y operativos que se había marcado, y el mercado bursátil así lo ha reconocido.

Solo en los últimos doce meses, la acción se ha revalorizado más del 58%, cotizando en torno a los 38 euros, cerca del máximo histórico que alcanzó en 2007, cuando Enel lanzó la opa sobre la compañía. Sin embargo, en términos regulatorios e institucionales, Endesa se ha quedado atrapada en un bloqueo con varios frentes abiertos: la retribución (peajes) de las redes eléctricas, la incertidumbre sobre la continuidad de las nucleares y un futuro legal incierto por el multimillonario problema del apagón.

Ayer, justo cuando se cumplió un año del corte masivo de luz ocurrido el 28 de abril de 2025, Bogas lanzó críticas contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su último discurso como consejero delegado. Descartó que la cascada de expedientes sancionadores abiertos por la CNMC en las últimas semanas vaya a contribuir a esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades de lo ocurrido el día del apagón eléctrico, ya que analizan incidencias en el funcionamiento de las centrales de generación registradas en otras jornadas.

Endesa ha recibido 18 expedientes sancionadores por infracciones graves, además de otros tres compartidos con Iberdrola por incidencias en las nucleares, dos de ellos graves y uno muy grave. Al margen de las potenciales multas, que podrían superar los 170 millones de euros, el problema es que esto entorpece cualquier batalla legal por el apagón y, sobre todo, debilita el argumentario que Endesa ha pregonado desde hace un año a favor de las nucleares como instalaciones clave para apuntalar el sistema eléctrico.

Armani asume la tarea de afrontar estos retos y, llegado el caso, reconducirlos para buscar soluciones. Quienes le conocen aluden a su espíritu dialogante, forjado por su propia experiencia profesional. Antes de 2005 trabajó en la antigua Grtn (Operador Nacional de la Red Eléctrica), grupo luego fusionado con Terna, equivalente en Italia a lo que en España es Red Eléctrica.

Fue responsable del lanzamiento del mercado IPEX (equivalente italiano al pool español de Omie) y, sobre todo, de la coordinación del plan nacional posterior al gran apagón sufrido en Italia en 2003, que afectó a toda la Península Itálica durante 12 horas el 28 de septiembre de ese año, así como a parte de Suiza, cerca de Ginebra, durante tres horas. Comparativamente, fue incluso más grave que el apagón de España.

Fuentes del sector indican que una de las primeras tareas de Armani será intentar restablecer puentes institucionales con el Gobierno español y otras instituciones. Además de su trayectoria, Armani cuenta con otra tarjeta de presentación de enorme valía: será un interlocutor directo con Enel, máximo accionista de Endesa, y también con el Gobierno italiano. Se le atribuye una excelente relación con el Gobierno de Giorgia Meloni, a la que se considera artífice última de su nombramiento en Endesa.

A nivel interno, en Endesa el ambiente es de calma tensa ante posibles cambios en la cúpula directiva. En su más de una década como consejero delegado, Bogas ha configurado en gran parte un comité ejecutivo de dirección a su medida, con profesionales de máxima confianza, estructurado en torno a dos grandes bloques: el denominado de unidades y staff, y el denominado líneas de negocio.

Armani, con su estilo dialogante y su profundo conocimiento del sector, tendrá la misión de navegar en este complejo entorno regulatorio, restaurar la confianza institucional y liderar a Endesa hacia una nueva etapa de estabilidad y crecimiento





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