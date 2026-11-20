El primer ministro Andy Burnham y la UE sellan un pacto de reinicio que incluye comercio, movilidad y clima, impulsando la economía británica.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, António Costa, firmaron un nuevo convenio en Bruselas este viernes. Este acuerdo marca un momento histórico en las relaciones entre ambos bloques, ocurriendo diez años después de la salida formal británica del bloque continental.

Nuevos lazos comerciales y ambientales entre partes

La firma del tratado implica un relanzamiento significativo de los vínculos bilaterales, con el objetivo de mejorar las condiciones respecto al llamado Brexit duro. En materia de exportaciones de alimentos, se alcanzó un éxito al eliminar la mayoría de los controles aduaneros, a cambio de que Londres mantenga el cumplimiento de ciertas regulaciones comunitarias. Asimismo, se estableció una alianza para vincular los mercados de carbono con la reducción de emisiones, buscando disminuir la sobredependencia de combustibles fósiles importados.

Also read La UE y el Reino Unido avanzan como socios y cierran heridas del Brexit

La dimensión social del pacto permite que 100.000 jóvenes puedan viajar, estudiar o realizar trabajos voluntarios en los países restantes. El primer ministro británico destacó que esta medida inyectará 22.000 millones de dólares a la economía nacional y añadirá hasta un 0,5 % al Producto Interno Bruto. Por otro lado, se concretó el Plan de Acción del Canal de la Mancha para regular la migración y reducir los cruces irregulares por esa vía estratégica.

Posiciones enfrentadas de líderes políticos británicos

No obstante, la reacción dentro del parlamento británico fue inmediata y divisiva. La líder del partido Conservador, Kemi Badenoch, condenó el tratado como injusto y anunció que el legislativo buscará modificar sus términos. Badenoch argumentó que el acuerdo provocaría un aumento en las facturas de energía y generaría competencia laboral para los jóvenes locales que ya enfrentan dificultades de empleo.

Advertisement

La crítica se extendió al sector agrícola, donde se cuestiona la sujeción a normas establecidas por instituciones europeas sin representación democrática directa. Por su parte, Nigel Farage, líder de Reform UK y figura clave del Brexit, advirtió que la nueva normativa impondrá una carga burocrática excesiva para las empresas nacionales, dificultando su operatividad.

Retos pendientes y debate académico universitario

El líder de los Liberales Demócratas, Ed Davey, pidió un acuerdo totalmente nuevo que funcione mejor, aunque reconoció que el actual genera esperanzas. A pesar de las discrepancias políticas, se mantuvo un punto de tensión no resuelto: la reducción de las tasas universitarias para estudiantes europeos, buscando igualarlas a las de los estudiantes británicos.

El grupo Russell Group, que representa a 24 universidades destacadas del país, explicó que bajar estas tasas presionaría las plazas disponibles y restaría recursos a la educación superior. Ambas partes mantienen que encontrarán una solución final, cerrando así los ajustes iniciados por Keir Starmer sobre el fallido acuerdo anterior de Boris Johnson.