El Reino Unido, bajo el liderazgo de Keir Starmer, se distancia de Estados Unidos y busca fortalecer sus lazos con la Unión Europea, ante las críticas del presidente Trump y la necesidad de una mayor unidad en un contexto internacional incierto. Este cambio estratégico incluye iniciativas en comercio, defensa y seguridad, con un enfoque en las prioridades europeas y la exclusión de la influencia estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump , ha intensificado sus ataques contra el primer ministro británico, Keir Starmer , marcando un deterioro significativo en la relación entre ambos países. Starmer, conocido por sus esfuerzos por mantener la comunicación con la administración estadounidense, se encuentra ahora en una situación delicada, enfrentándose a críticas y desdén por parte de Trump.

Esta dinámica tensa está empujando al Reino Unido a reevaluar y fortalecer sus lazos con sus antiguos socios de la Unión Europea, en un claro alejamiento de la política exterior estadounidense actual.\Trump, en sus recientes declaraciones, ha aprovechado eventos como las festividades de Pascua para burlarse de Starmer y cuestionar su capacidad de liderazgo, incluso comparándolo con figuras históricas que intentaron evitar conflictos con Alemania en el pasado. Además, tanto Trump como su secretario de Defensa han expresado preocupación por el estado de las fuerzas militares británicas, poniendo en duda la fiabilidad del Reino Unido como aliado. La respuesta del gobierno de Starmer ha sido clara: la incertidumbre económica y política global exige una mayor unidad europea. En un discurso reciente, Starmer abogó por una alianza para navegar el mundo actual y reconoció el impacto negativo del Brexit en la economía británica. Este posicionamiento es estratégico, especialmente en el contexto de las próximas elecciones municipales, donde el Partido Laborista busca recuperar terreno frente a sus rivales políticos.\El gobierno británico, liderado por Starmer, está tomando medidas concretas para acercarse a la legislación de la UE y facilitar el comercio. Se espera que en la próxima cumbre entre la UE y el Reino Unido se firmen acuerdos para reducir las barreras comerciales. Además de fortalecer las relaciones comerciales, el Reino Unido está liderando esfuerzos en materia de defensa y seguridad, con un enfoque en las prioridades estratégicas europeas, lo que contrasta con la postura de Estados Unidos. Starmer ha sido clave en la coordinación para reactivar el tránsito en el estrecho de Ormuz, involucrando a varios países europeos y aliados del Golfo Pérsico, pero excluyendo a Estados Unidos. Esta iniciativa, que busca establecer una nueva coalición sin la participación estadounidense, refleja un cambio significativo en la política exterior británica y su creciente independencia de la influencia estadounidense. Este cambio en la postura del Reino Unido hacia Estados Unidos ha tenido un impacto positivo en la opinión pública británica. Las encuestas muestran un aumento en la percepción negativa de Estados Unidos entre los ciudadanos británicos, incluso entre los votantes del Partido Conservador





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