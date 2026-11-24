España y Reino Unido fortalecen lazos económicos con nuevos acuerdos en comercio y movilidad. La inversión española roza los 100.000 millones de euros y las empresas muestran optimismo.

El presidente de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, Juan Carlos Machuca, ha destacado el optimismo de las empresas españolas ante los nuevos acuerdos entre Londres y Bruselas. Este sentimiento positivo surge tras la publicación del VIII Barómetro de inversión española en Reino Unido. Los grupos empresariales esperan que estos pasos reforcen los lazos económicos y establezcan un marco legal más estable.

Negociaciones Comerciales y Movilidad Juvenil

Blair McDougall, secretario de Estado británico de Reindustrialización, confirmó que el acuerdo alcanzado elimina barreras entre las dos economías. Este pacto abarca áreas cruciales como el comercio de alimentos y la movilidad juvenil. McDougall aseguró que ambas partes resultarán beneficiadas por esta cooperación.

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Los empresarios españoles identifican el comercio y la movilidad como las áreas de cooperación más importantes. El sesenta y un por ciento prioriza la reducción de barreras comerciales para evitar disrupciones. El cincuenta y uno por ciento valora facilitar el traslado de profesionales.

Visión de las Empresas Españolas en el Extranjero

Uría Menéndez y su socio en Londres, Juan Carlos Machuca, explicaron la relevancia de estos avances durante la presentación del barómetro. Machuca consideró que el paso con jóvenes de hasta treinta y un años es decisivo. El sesenta y ocho por ciento de las compañías ve mejoras en sus perspectivas a largo plazo.

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Simon Markall, director de asuntos corporativos de Scottish Power, opinó que los esquemas de emisiones beneficiarán a los clientes. Esta filial de Iberdrola espera facturas más bajas a pesar de que la implementación no sea inmediata. La participación en el mercado eléctrico interior de la UE es clave.

La Cifra Histórica de la Inversión Española en el Reino

El stock de inversión directa de España en Reino Unido se acerca a los cien mil millones de euros con datos de 2024. Esta cifra representa el catorce por ciento del total y consolida al Reino Unido como el segundo mercado inversor. Solo Estados Unidos supera esta posición con novecientos noventa y setenta y un millones.

Tras un máximo en 2015, la cifra bajó hasta 2020 para subir constantemente desde entonces. Los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones y comercio al por mayor concentran gran parte de este capital. La actividad empresarial se mantiene robusta pese a las tensiones globales.

Retos Económicos y Proyección Futura

La inflación y las tensiones políticas son los factores que las compañías temen que impacten su actividad. El endurecimiento de la política comercial por la divergencia con la Unión Europea también preocupa. El riesgo de moneda por la libra y la regulación del mercado laboral son otras variables críticas.

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Los retos estructurales incluyen el alza de costes operativos vinculados al elevado coste de la vida. La competencia con compañías locales e internacionales exige adaptación constante. Las perspectivas para este ejercicio son positivas para la mayoría de los grupos.

Expectativas de Expansión y Rentabilidad

El sesenta por ciento de los grupos españoles espera incrementar sus ingresos en el periodo actual. El cuarenta por ciento prevé elevar sus inversiones para ampliar instalaciones y mejorar la productividad. La expansión física es una estrategia central para mantener la competitividad.

En un horizonte de cinco años, el sesenta y cinco por ciento planea una expansión en el país. Los cambios regulatorios y la incertidumbre política son obstáculos a gestionar. La convergencia con Bruselas ofrece estabilidad para planificar el crecimiento a largo plazo en el mercado británico.