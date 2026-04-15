Reino Unido regresa al programa Erasmus+ en 2027 tras acuerdo con la UE

El Reino Unido formaliza su reincorporación al programa de intercambio educativo Erasmus+ a partir de 2027, tras haber abandonado la UE con el Brexit. El acuerdo incluye una contribución financiera significativa del Reino Unido y promete beneficiar a miles de estudiantes y jóvenes británicos, fortaleciendo los lazos educativos con Europa.

La Unión Europea y el Reino Unido han sellado un acuerdo histórico que marca el retorno de Gran Bretaña al programa Erasmus+ a partir de 2027. Esta decisión, anunciada formalmente en Bruselas, pone fin a la ausencia del Reino Unido en este prestigioso programa de intercambio educativo, una consecuencia directa del Brexit . El compromiso financiero del gobierno británico para el curso académico 2027/28 se eleva a 570 millones de libras esterlinas, equivalentes a 655 millones de euros.

Se estima que esta inversión permitirá la participación de más de 100.000 personas en su primer año de regreso, brindando a estudiantes, aprendices y jóvenes británicos la oportunidad de adquirir experiencia internacional y desarrollar nuevas habilidades en toda Europa. Este movimiento estratégico del Ejecutivo laborista, liderado por Keir Starmer, subraya la intención de Londres de restablecer y fortalecer las relaciones con la Unión Europea. La reinserción en el Erasmus+ permitirá a miles de jóvenes británicos la posibilidad de estudiar y trabajar en países europeos, una experiencia invaluable que fomenta el entendimiento intercultural y el crecimiento personal y profesional. Como parte del acuerdo negociado previamente en diciembre, el Reino Unido ha logrado un descuento del 30% en la tasa de cotización estándar del programa. Esta concesión es vista por el gobierno británico como un "trato justo para los contribuyentes", al tiempo que asegura una participación plena y equitativa en las oportunidades que ofrece Erasmus+. El Secretario de Estado británico para Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, ha destacado que la recuperación de este programa es una manifestación concreta de una "relación positiva entre el Reino Unido y la UE", abriendo puertas para que los jóvenes británicos "aprendan y crezcan" en el continente. Este acuerdo equiparará a los estudiantes e instituciones británicas con aquellos de los Estados miembros de la UE y otros terceros países asociados, eliminando barreras y promoviendo la movilidad académica. Los estudiantes del Reino Unido podrán disfrutar de la oportunidad de pasar un año académico en países de la UE, integrando esta experiencia en sus estudios de grado sin incurrir en costes adicionales de matrícula. Este beneficio representa un avance significativo para la educación superior y la internacionalización de las universidades británicas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha elogiado la decisión, enfatizando que Europa y el Reino Unido comparten "lazos educativos mutuamente beneficiosos durante siglos". La presidenta ha añadido que "fortalecer aún más esos lazos tiene todo el sentido del mundo para ambas partes" y ha expresado su esperanza de que "el inmenso potencial de este desarrollo se materialice lo antes posible". Complementando este acuerdo, el gobierno británico ha anunciado que el British Council actuará como la agencia nacional de Erasmus+ en el Reino Unido a partir de 2027, ofreciendo apoyo integral a las organizaciones y estudiantes participantes en el programa. Este regreso simboliza un paso importante hacia la normalización de las relaciones post-Brexit y la revitalización de la colaboración en materia educativa y cultural entre el Reino Unido y la Unión Europea. La implementación de este programa no solo beneficiará a los individuos, sino que también contribuirá a fortalecer los lazos académicos y de investigación entre ambas partes, promoviendo el intercambio de conocimiento y la innovación





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