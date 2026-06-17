Reino Unido: el Supremo obliga a gestores de fondos a tributar por ganancias diferidas como IRPF

El Tribunal Supremo británico dictamina que los beneficios diferidos de los gestores de fondos deben tributar como renta personal, no como ganancias corporativas. El caso Gerko sienta un precedente que resuena en España, donde la Agencia Tributaria aplica un cerco similar contra la elusión fiscal mediante sociedades instrumentales.

La justicia del Reino Unido ha emitido un fallo histórico que obliga a los grandes gestores de fondos a tributar por sus ganancias diferidas a través del impuesto sobre la renta, en lugar de hacerlo mediante el impuesto de sociedades.

La decisión del Tribunal Supremo británico, en el caso del multimillonario Alex Gerko, fundador de la firma de trading algorítmico XTX Markets, establece un precedente que impacta directamente en las estructuras de compensación de la City londinense. Los magistrados determinaron que los beneficios asignados de forma diferida a los ejecutivos constituyen rentas sujetas al impuesto sobre la renta, rechazando el argumento de que ya habían soportado el gravamen corporativo.

Este principio, conocido como la primacía de la realidad económica sobre la forma jurídica, resuena con fuerza en España, donde la Agencia Tributaria (AEAT) mantiene una vigilancia estricta sobre mecanismos similares de elusión fiscal. El conflicto se originó entre 2010 y 2015, cuando Gerko y su equipo trabajaban para el fondo de cobertura GSA Capital.

La retribución se estructuró para que los profesionales recibieran hasta el 50% de los beneficios generados en un plazo de tres años, canalizando parte de estos incentivos a través de una sociedad instrumental dentro de una sociedad de responsabilidad limitada mixta (LLP). La defensa argumentaba que estas asignaciones de capital debían tributar al tipo del impuesto de sociedades, considerablemente más bajo que el IRPF, para evitar una doble imposición masiva.

Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó esta postura por unanimidad, señalando que no existe un solapamiento relevante entre el impuesto que paga una empresa por sus ganancias y el que debe pagar un profesional por sus ingresos personales, comparándolo con la distinción entre el impuesto de sociedades y el IRPF que pagan los accionistas al recibir dividendos. En España, esta cuestión es familiar para la AEAT, que desde hace años aplica una doctrina rigurosa contra el uso de sociedades instrumentales para reducir la factura fiscal de los profesionales de la inversión.

Si un gestor de fondos intentara estructurar sus bonos o comisiones de éxito a través de una sociedad limitada para tributar al 25% del Impuesto sobre Sociedades en lugar de los tramos progresivos del IRPF (que en muchas comunidades autónomas superan el 47% o incluso el 50%), se enfrentaría a la aplicación del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades sobre valoración de operaciones vinculadas. Hacienda exige que las transacciones entre el socio y la sociedad se valoren a precios de mercado, y si la sociedad carece de medios materiales y humanos propios ajenos al socio, se considera un mero instrumento de elusión fiscal, imputando las rentas directamente al contribuyente en el IRPF.

Este enfoque refleja el mismo principio que el Tribunal Supremo británico ha consagrado en el caso Gerko: la realidad económica prevalece sobre la forma jurídica, y las rentas generadas por el trabajo personal no pueden desviarse a través de estructuras corporativas para evitar la tributación progresiva. El fallo británico no solo afecta a los gestores de fondos, sino que también envía una señal clara a otros sectores donde se utilizan esquemas similares de diferimiento de ganancias.

La HMRC, la agencia tributaria del Reino Unido, celebró la decisión como una victoria en su lucha contra la elusión fiscal. Mientras tanto, en España, la AEAT continúa perfeccionando sus mecanismos de control, con un enfoque cada vez más sofisticado para detectar y sancionar estas prácticas. La sentencia subraya la importancia de la coherencia internacional en la aplicación de los principios tributarios, especialmente en un mundo donde las estructuras de compensación se vuelven cada vez más complejas.

Los contribuyentes de altos ingresos, tanto en el Reino Unido como en España, deberán replantearse sus estrategias fiscales ante un escenario de mayor escrutinio y menor margen para la planificación agresiva





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