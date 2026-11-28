Con 89 años, la reina Sonia asume un rol crucial en la corona noruega tras la muerte del rey Olav V, apoyando a Harald V y guiando a la futura reina Marta Louise en sus deberes institucionales.

La reina Sonia de Noruega, quien celebró su cumpleaños número 89 en julio, continúa siendo un pilar fundamental de la monarquía noruega a pesar de su avanzada edad. Su permanencia en el escenario público demuestra que los años no han disminuido su influencia ni su compromiso con las funciones institucionales del reino.

Sonia apoya al rey Harald V en la corona

La reina Sonia actúa como uno de los principales apoyos del rey Harald V en los últimos tiempos. Es ella quien asume algunos actos institucionales que, en circunstancias normales, corresponden a la titular de la corona. Esta dinámica se ha vuelto esencial para mantener la imagen y la salud de la monarquía tras diversas polémicas recientes.

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Por primera vez en la historia, un rey puede consultar con su madre cuestiones clave sobre el ejercicio de sus funciones reales. El monarca noruego ha basado su reinado en la cercanía al pueblo y en un gran compromiso institucional, valores que Sonia intenta inculcar en su nieta, la princesa heredera.

Retos de salud y agenda oficial

Desde la muerte de su esposo, el rey Olav V, en agosto, la reina enfrenta tres grandes retos. El primero es su recuperación médica tras un trasplante de pulmón realizado el verano pasado. La casa real anunció que estará alejada de actos oficiales hasta el verano de 2027 debido a su convalecencia.

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A pesar de las limitaciones de salud, Sonia será la encargada de realizar los viajes oficiales fuera de Noruega en los próximos meses. El rey Harald no realizará viajes internacionales al menos hasta el próximo verano, lo que hace que la reina liderese estas misiones diplomáticas esenciales para la representación del país.

Legado y guía para la futura reina

El papel actual de Sonia es aportar todo su conocimiento y experiencia a la futura monarca. Su trayectoria pública y su defensa de iniciativas sociales sobre igualdad y derechos de las niñas son los valores que busca transmitir. Esta mentoría es crucial para la formación de la próxima generación de la casa real noruega.

La princesa heredera, que creció buscando conexión y modernidad, tiene en su abuela un modelo de liderazgo cercano y responsable. La reina Sonia abrió camino hacia una monarquía más conectada con la sociedad, un legado que ahora protege y fomenta activamente desde su rol de consorte y madre del rey.