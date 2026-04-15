Reina Sofía y Princesa Muna al-Hassan: Un Encuentro en Francia para Abordar el Alzheimer

La reina emérita Sofía se reunió con la princesa Muna al-Hassan de Jordania en la 37 Conferencia Global de Alzheimer’s Disease International (ADI) en Lyon, Francia, para discutir estrategias globales contra la enfermedad. El evento sirvió como un recordatorio del impacto personal de la reina debido al reciente fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia, quien sufría de una patología similar.

La reina Sofía se reencontró este martes en Francia con la princesa Muna al-Hassan de Jordania , la madre del rey Abdalá de Jordania , con quien mantiene una relación cercana, en el marco del inicio de la 37 Conferencia Global de Alzheimer ’s Disease International ( ADI ). Este encuentro internacional congrega a expertos y organizaciones para discutir estrategias globales frente a esta enfermedad y otras demencias. En esta ocasión, la reina emérita recordó especialmente a su hermana, Irene de Grecia, quien falleció en enero pasado tras enfrentar una patología neurodegenerativa similar a las que se analizan en el congreso de Lyon. La presencia de doña Sofía en este evento refleja su continuo compromiso con la concienciación y la investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas, un tema que la ha tocado de cerca.

La madre del rey Felipe VI, quien en los últimos meses ha estado reanudando su agenda y dejando atrás el luto por su hermana, llegó al Palacio de Congresos de Lyon poco antes de las cuatro de la tarde. Allí fue recibida por Paola Barbarino, directora ejecutiva de Alzheimer’s Disease International. Después, tuvo un primer encuentro con la princesa Muna al-Hassan de Jordania, también embajadora global de la organización. La reina española y la princesa hachemita, que se conocen desde hace décadas y mantienen una buena amistad, se vieron por última vez en Jordania en 2023 durante la boda del príncipe heredero Hussein con Rajwa Al Saif.

A la ceremonia también acudió el rey Juan Carlos I, y ambos fueron fotografiados juntos en una de las últimas imágenes compartidas. La participación de la reina Sofía en esta conferencia pone de manifiesto su interés en apoyar la investigación y el conocimiento sobre el Alzheimer y las demencias relacionadas. La reina emérita se ha mostrado comprometida en visibilizar estas enfermedades y en la búsqueda de soluciones para las personas afectadas y sus familias. Su presencia en este tipo de eventos es un testimonio de su dedicación continua a causas humanitarias y sociales. La reina Sofía ha demostrado, a lo largo de los años, su compromiso con la promoción de la salud y el bienestar de las personas, participando activamente en diversas iniciativas y organizaciones.





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