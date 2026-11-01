Reina Sofía y Juan Carlos I critican el trato de profesionales y reflexionan sobre la realeza

La Reina Sofía y el Rey emérito Juan Carlos I debaten sobre el término 'profesional' para la monarquía y destacan la importancia de la convivencia y las normas sociales en sus escritos.

La ex primera dama y actual reina madre de España, Sofía, junto con el rey emérito Juan Carlos I, han manifestado sus posturas sobre la imagen pública de la monarquía y la importancia de los modales. Ambos han reflexionado sobre la percepción de la realeza como una profesión y han destacado el valor de la convivencia social.

El debate sobre la realeza profesional

Aunque apenas ejerció como primera dama durante tres años, se presume que la reina Sofía lleva el saber estar en la sangre. No obstante, en sus dos biografías autorizadas no pecó de ser imprudente al meterse en más de un fregado. Como suele decirse, de casta le viene al galgo: su madre y la abuela de esta también se despacharon a gusto, hablando de política, economía y sociedad en sus respectivos tomos de recuerdos.

Also read Se le va de las manos: Heidi Klum se supera con el disfraz más terrorífico en su icónica fiesta de Halloween

El libro "El Rey, conversaciones con D. Juan Carlos I de España", publicado en 1993, fruto de numerosas conversaciones entre el protagonista y su autor, sirvió de marco para estas reflexiones. El texto incluye perfiles aprobados de la reina Sofía y revela declaraciones significativas sobre su identidad.

Debate interno entre los monarcas

En esta obra, Juan Carlos I afirma: "La Reina es una gran profesional. Una gran, gran profesional. Lleva la realeza en la sangre". Sin embargo, a la piropeada no le agradó la lisonja. Desde sus propias páginas, lanzó un dardo a su compañero de viaje, definiéndolo así mismo: "¿Qué cosa es ser reina? No lo sé, tienes que dejarme pensarlo. Cualquier cosa… menos 'una profesional'". Además, cuestionó: "¿Dónde está la escuela? ¿Dónde el escalafón?".

Advertisement

A renglón seguido, la monarca matizó su postura. Explicó que si por profesional se entiende tener una formación universitaria específica, no lo es. Pero si con eso se habla de una dedicación, de echarle horas y de prepararse los temas, entonces sí se considera una profesional.

La visión de Juan Carlos I

Por su parte, Juan Carlos I insiste en sus escritos: "No le gusta que la llame 'gran profesional', pero España no ha podido tener una Reina más abnegada e intachable". Esta declaración subraya la estima hacia la labor de la reina madre, destacando su compromiso y dedicación a las instituciones españolas a lo largo de los años.

El entonces responsable del servicio de documentación de la Fundación Príncipe de Asturias quería contribuir al estudio de lo que debe ser, en el filo del próximo cambio de siglo, el estilo de la presentación social de las personas y las pautas de comportamiento público asumidas por la mayoría. El texto comienza con una reflexión sobre el contexto de entonces.

Importancia de las normas de convivencia

La introducción comienza con una reflexión sobre el contexto de entonces: "Los azares del destino han hecho que nuestra generación se convierta en testigo de momentos cruciales para el futuro del mundo. Nuevas formas de convivencia dejan atrás usos sociales que habían permanecido inmutables durante siglos". Por ello, hoy más que nunca se hace imprescindible conocer cuáles son los mecanismos que rigen el comportamiento de los hombres y las motivaciones que deciden su conducta.

El texto defiende que, desde luego, sería imposible alcanzar un auténtico entendimiento internacional, pacífico y sincero, si no es a partir del acuerdo en torno a un acervo común de normas de convivencia pactadas libremente por todos. En plena aceleración de la globalización con la caída del Muro de Berlín, estas adquieren un protagonismo cada vez mayor como instrumento para facilitar la comprensión y la vida en común entre personas de todos los extremos del mundo.

Advertisement

Reflexiones sobre la moral y la educación

La hoy reina madre, en su texto, señala que los usos y las reglas incluidas en su libro son algo más que una mera cuestión formal. "Expresan un sentido moral, en el que el espíritu prevalece sobre los intereses puramente materiales, y una atenta libertad de cada uno, que termina justamente donde empieza la de los demás". Y reivindica que las normas de cortesía, lejos de distanciar a los unos con los otros, manifiestan con naturalidad y sin afectación valores profundos como la comprensión, la mutua tolerancia.

Además, destaca esa pizca de paciencia y sentido del humor, sin los cuales casi nada funciona como es debido en nuestra vida de cada día. "La educación, los buenos modales y el estilo en el trato con los demás no son, en modo alguno, patrimonio exclusivo de un grupo reducido de ciudadanos ni, mucho menos, algo anticuado o pasado de moda".

Esperanza en una sociedad moderna

Que el libro esté escrito por un joven de hoy con una mentalidad moderna y libre de prejuicios, constituye para la entonces primera dama del reino la mejor esperanza. Esperanza para seguir creyendo en una sociedad fundada en la convivencia, y libre de la insolidaridad y el egoísmo. La griega, quien según expuso a su biógrafa, se siente más cómoda leyendo en inglés o alemán, recurrió al libro en castellano más vendido y editado de la historia.

Lo hizo para despedir su prólogo: "Con gran satisfacción accedo a presentar esta obra que, en definitiva, no pretende sino hacer real el deseo, manifestado por nuestro inmortal Cervantes en boca del hidalgo manchego, de un mundo en el que -reza la sinopsis de la contraportada- es una respuesta sencilla, clara y flexible de uno de los retos del tiempo presente: analizar las dificultades cotidianas que plantea la convivencia humana en sus distintos ámbitos, y reflexionar acerca de las soluciones más útiles para salir airoso de aquellas".