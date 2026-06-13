Reina Sofía luce homenaje a sus raíces griegas en la apertura del Festival de Granada

La reina emérita Sofía inaugura la 75ª edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada con un conjunto azul de seda y un broche de libélula, combinando elegancia, clima cálido y sutil referencia a su origen helénico.

La reina emérita Sofía volvió a destacar su impecable sentido del estilo al inaugurar la 75ª edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, una de las citas culturales más relevantes del calendario español.

La ceremonia tuvo lugar en el majestuoso Palacio de Carlos V, dentro del recinto de la Alhambra, y contó con la presencia de la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino bajo la batuta del legendario Zubin Mehta, quien a sus noventa años volvió a dirigir una de las veladas musicales más importantes del año. Mientras el rey Felipe VI se despedía del Papa León XIV tras su visita a España, la reina Sofía optó por un programa centrado en su otra gran pasión: la música clásica.

Su presencia aportó un reforzamiento institucional al evento, que celebra este año su 75 aniversario con una programación que se extenderá hasta mediados de julio, incluyendo una serie dedicada íntegramente a Mozart y la tradicional gala benéfica de flamenco a favor de la Fundación Reina Sofía. Para afrontar las altas temperaturas de Granada sin renunciar a la elegancia, la monarca sacó del armario un conjunto azul marino de la casa Zeus+Dione, confeccionado íntegramente en seda artesanal.

El atuendo se compone de una blusa amplia y fluida, con un cuello limpio y sin solapas que destaca la caída natural del tejido, y unos pantalones de pernera ancha y cintura cómoda, que aportan ligereza y permiten crear una silueta elegante y desenfadada al mismo tiempo. Cada pieza fue elegida para combinar comodidad, movimiento y sofisticación, de modo que la reina pudiera disfrutar de la larga velada musical sin perder ni un ápice de distinción.

El color azul, además, funciona como un sutil guiño a sus raíces helénicas, recordando el cielo y el mar de Grecia, su país natal. El toque distintivo del look quedó en manos de sus joyas: un llamativo broche en forma de libélula, pieza recurrente en el repertorio de la reina y casi una firma propia, se apoyó en un collar de perlas de varias vueltas y en pendientes discretos que dejaron el protagonismo al broche y a las perlas.

Estos accesorios, inspirados en la naturaleza y elegidos por su personalidad, reflejan la preferencia de Sofía por joyas que imprimen carácter sin eclipsar la vestimenta. Con este conjunto, la reina Sofía demostró una vez más que, a sus 87 años, mantiene una coherencia estética extraordinaria, alejada de modas pasajeras y basada en la sutileza, el respeto al protocolo y un homenaje silencioso a la tierra que la vio nacer.

Su presencia en Granada subrayó que, aunque España es su hogar desde hace décadas, Grecia sigue ocupando un lugar especial en su historia personal, una dualidad que celebra con elegancia y discreción





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