Reina Letizia viste blanco y negro para los premios Barco de Vapor de Literatura Infantil y Juvenil

La Reina Letizia ha vuelto a optar por un look negro y blanco para los premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular, siguiendo un protocolo cromático para este evento desde 2006.

Las seguidoras de los looks de la Reina Letizia lo saben desde hace tiempo. Para los premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular, la Reina Letizia siempre elige un look especialmente meditado.

¿Volvería esta vez al blanco y negro, una combinación que ha repetido en varias ocasiones para este evento y con la que siempre ha dado en el clavo? ¿O como en 2021 y 2022 se saldría del guión y apostaría por un outfit monocolor con algún tono imprevisto como el verde, que ha usado en dos ocasiones? Pues no, señor, ha optado por lo primero, en lo que parece ser ya una combinación ceremonial dedicada a los Barco de Vapor





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