Regularización Migratoria en España: Cerca de Medio Millón de Beneficiados, pero los Apátridas Quedan Fuera

El Gobierno español prepara una amplia regularización migratoria que beneficiará a casi 500.000 personas, excluyendo a los apátridas, a pesar de las denuncias de asociaciones sobre las dificultades que enfrentan este colectivo y la falta de garantías en sus procesos de residencia.

El Gobierno español está ultimando una medida de regularización migratoria que se prevé beneficie a aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular en España , siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. No obstante, existe un grupo específico que quedará excluido de este proceso.

Se trata de las personas apátridas, individuos a los que ningún Estado nacional les otorga la ciudadanía. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España residen actualmente 11.516 apátridas, de los cuales al menos el 95% son de origen saharaui.

Aunque el Ejecutivo argumenta que este colectivo ya dispone de un procedimiento específico que les permite residir y ejercer actividades laborales en el país, diversas asociaciones denuncian que la realidad dista mucho de ser así. El Real Decreto de 21 de julio de 2001 regula el estatuto de apátrida, reconociendo el derecho a residir y trabajar en España.

Sin embargo, la obtención de este estatus es un proceso largo y engorroso, con solicitantes que pueden esperar hasta tres años sin poder trabajar ni acceder plenamente a derechos fundamentales. Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, explica a EFE que durante ese período de dos o tres años, los solicitantes no tienen autorización para trabajar, ni cobertura sanitaria, ni pueden salir del territorio español, lo que implica una falta de garantías.

El Galia califica esta situación de trato desigual ante circunstancias idénticas y la considera un acto de discriminación intencionado hacia la comunidad saharaui. Sorprendentemente, la exclusión de los apátridas no estaba contemplada desde el principio. Los borradores iniciales del Gobierno sí incluían a los solicitantes de apatridia. Sin embargo, tras un dictamen del Consejo de Estado, se desaconsejó su incorporación, y finalmente quedaron fuera del texto final.

Mientras tanto, la cruda realidad en las calles pone de manifiesto las dificultades que enfrentan estos individuos. Un ejemplo es el de Abdil, quien lleva tres años en España y ha recorrido más de 300 kilómetros desde León hasta Bilbao para obtener un documento crucial en su proceso de regularización: su certificado penal. Sin este papel, su situación es insostenible, ya que, como él mismo señala, sin documentación oficial es imposible trabajar o realizar cualquier otra actividad.

Las colas para obtener documentos o concertar citas son interminables, obligando a algunos inmigrantes a pasar la noche a la espera. Un solicitante relata que lleva haciendo fila desde la 1 de la mañana, mientras otro, con optimismo, comenta que ya han superado la parte más difícil. En lugares como Almería, conseguir una cita en la comisaría se ha convertido en una verdadera odisea. La magnitud de las solicitudes es tan abrumadora que el Gobierno estima que cerca de medio millón de personas serán finalmente regularizadas. Este hecho tendrá un impacto significativo incluso en pequeñas localidades, como un municipio segoviano donde 400 extranjeros regularizados convivirán con una población local de apenas 80 vecinos españoles





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