La Ley de Propiedad Horizontal no menciona explícitamente luces navideñas. El retiro depende de si alteran la fachada o generan riesgos según el Código Civil y estatutos internos.

La llegada de la temporada festiva transforma el paisaje urbano, incluyendo los balcones de las comunidades de propietarios, pero la normativa vigente no ofrece una regla universal para los adornos navideños. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) carece de una mención explícita sobre luces o decoraciones, por lo que la autoridad legal recae en conceptos más amplios como la configuración exterior y los derechos de los vecinos.

Marco Legal General Decoración

El silencio de un vecino ausente en la junta general equivale a un voto favorable según la LPH, estableciendo un precedente para la toma de decisiones colectivas. La normativa se centra en impedir que se realicen alteraciones que perjudiquen los derechos de otros propietarios o que contravengan las normas generales. Esto implica que cualquier modificación debe evaluarse bajo el prisma del daño potencial o la invasión de espacios comunes.

Also read Ley de Propiedad Horizontal: Reglas Claras sobre Voto de Morosos

El artículo 396 del Código Civil clasifica las fachadas, revestimientos exteriores de terrazas y ventanas como elementos comunes. Esta clasificación es fundamental porque la imagen y configuración exterior de la finca pertenecen a todos los comuneros. Por tanto, cualquier intervención estética que modifique esta apariencia necesita aprobación previa.

Criterios de Alteración Exterior

La jurisprudencia ha determinado que lo relevante no es el tamaño del adorno, sino si este altera significativamente la configuración exterior del edificio. Si los ornamentos exigen anclajes en la fachada o modifican su aspecto visual, la comunidad o un propietario individual tienen derecho a solicitar su retirada. Un caso precedente involucró una valla que fue ordenada su desmantelamiento por reducir las vistas de una vecina.

Advertisement

Si el adorno se considera mal fijado y representa un riesgo de caída a la calle, el presidente de la comunidad puede requerir su cese inmediato. Esta potestad existe incluso sin aprobación previa de la junta, priorizando la seguridad sobre la estética. Ante la persistencia del propietario, se puede proceder con la autorización de la junta para retirar el elemento peligroso.

Procedimiento para Normas Internas

La comunidad puede fijar normas de régimen interior sobre el uso de elementos comunes mediante la junta general, siempre que respeten la ley y los estatutos. Esto se ampara en el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite regular el disfrute de los bienes comunes. Si se requiere modificar los estatutos sociales de la comunidad, es necesario lograr la unanimidad de todos los socios.

Los propietarios interesados deben pedir por escrito al presidente que estudie el asunto y lo incluya en el orden del día de la siguiente junta. Este trámite está regulado en el artículo 16.2 y asegura que el tema sea debidamente debatido y votado por los miembros de la comunidad. La transparencia en el proceso es clave para evitar conflictos futuros.

Recursos Legales Contra Acuerdos

Los propietarios que no estén de acuerdo con un acuerdo sobre la decoración pueden impugnarlo judicialmente si lesiona gravemente la comunidad o suponen un grave perjuicio. Pueden actuar quienes salvaron su voto, los ausentes o quienes fueron privados indebidamente de su voto. Es requisito estar al corriente de pago o consignar la deuda para tener legitimación para recurrir.

Advertisement

La acción de impugnación caduca a los tres meses de adoptarse el acuerdo, o al año si es contrario a la ley o a los estatutos. Para los ausentes, el plazo se cuenta desde que se les comunica el acuerdo, según el artículo 18.3. Este margen temporal exige rapidez y vigilancia activa por parte de los vecinos para proteger sus derechos e intereses.