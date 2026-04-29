Regreso al Glamour: Estreno de "The Devil Wears Prada 2" Después de 20 Años

La secuela de la icónica comedia "El diablo viste a la moda" llega a los cines este viernes, con Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt retomando sus roles en una trama llena de rivalidades, desafíos y el brillo de la alta costura. La película explora la evolución de sus personajes en un mundo mediático en transformación.

El esperado regreso a las pantallas grandes de dos de las actrices más icónicas de Hollywood, Meryl Streep y Anne Hathaway , se materializa este viernes con el estreno de " The Devil Wears Prada 2 ".

Dos décadas después del éxito arrollador de la cinta original, "El diablo viste a la moda" (2006), la secuela promete revivir la magia y el glamour del mundo de la alta costura, pero con nuevos desafíos y rivalidades. La película se sumerge en un panorama mediático en transformación, donde Miranda Priestley, la implacable editora de Runaway, se enfrenta al declive de las revistas impresas y a una amenaza corporativa que pone en riesgo su imperio.

Para complicar aún más las cosas, su antigua asistente, Emily Charlton, ahora una poderosa ejecutiva del sector del lujo, emerge como su principal competidora. En medio de esta batalla por el control, Andy Sachs, la joven que una vez trabajó para Miranda, se encuentra atrapada, obligada a navegar por un terreno lleno de intrigas y decisiones difíciles.

La secuela no solo explora la evolución de sus personajes principales, sino que también ofrece una mirada crítica a la industria de la moda y su adaptación a los tiempos modernos. El regreso de David Frankel como director y la participación de un elenco estelar, que incluye a Stanley Tucci y nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu y Lady Gaga, garantizan una experiencia cinematográfica llena de estilo, humor y drama.

La banda sonora, encabezada por el tema principal "Runway" interpretado por Lady Gaga y Doechii, complementa a la perfección la atmósfera sofisticada y vibrante de la película. Con un presupuesto considerable y un camino despejado en la taquilla hasta el estreno de "The Mandalorian and Grogu", "The Devil Wears Prada 2" se perfila como uno de los grandes éxitos del verano cinematográfico.

La nostalgia por la película original, combinada con la relevancia de sus temas y el atractivo de su elenco, aseguran que esta secuela cautivará a una nueva generación de espectadores y deleitará a los fans de la primera entrega. La película no solo es un regreso a un universo querido, sino también una reflexión sobre el poder, la ambición y la búsqueda del éxito en un mundo en constante cambio.

La trama se complica con la aparición de nuevas figuras y la redefinición de las relaciones existentes, creando un conflicto dinámico que mantendrá al público enganchado de principio a fin. El cameo planeado de Sydney Sweeney fue finalmente descartado, pero la incorporación de Donatella Versace y Jenna Bush Hager añade un toque de sorpresa y exclusividad al reparto. La película se estrena este viernes 1 de mayo, marcando el inicio oficial de la temporada de estrenos de verano





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