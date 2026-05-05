Regina Rodríguez Sirvent: Del anonimato al fenómeno literario que emociona a lectores de todo el mundo

La escritora catalana Regina Rodríguez Sirvent, autora de 'Las bragas al sol' y 'Palomitas de madrugada', relata su sorprendente ascenso al éxito y el impacto de sus novelas en lectores de diversas culturas y edades.

Regina Rodríguez Sirvent , el fenómeno literario catalán del momento, está conquistando España y ahora se expande internacionalmente. La autora, quien alguna vez pensó que era más probable ganar un Oscar que convertirse en una escritora superventas, ve cómo su primera novela, 'Les calces al sol' (La Campana), supera las 100.000 copias vendidas.

La versión en español, 'Las bragas al sol' (Suma), ya ha alcanzado las 20.000 copias y sigue creciendo, mientras que su última obra, 'Palomitas de madrugada' (Suma), ha llegado a la cuarta edición en solo un mes. El éxito de Rodríguez Sirvent trasciende las cifras, ya que sus libros conectan con lectores de diversas culturas y edades.

La autora destaca la universalidad del humor y las experiencias humanas, lo que le permite resonar con personas de Valencia, Madrid, Bilbao, Washington, Polonia e Italia. Su próxima presentación será en Estados Unidos, donde se lanzará la traducción al inglés de 'Las bragas al sol', un evento que considera un círculo fantástico. Rodríguez Sirvent recuerda con humildad sus inicios, cuando admiraba a Carlos Ruiz Zafón y soñaba con emocionar a los lectores como él.

Hoy, recibe el mismo agradecimiento de quienes se acercan a firmar sus libros, un milagro que aún le cuesta comprender.

'Palomitas de madrugada' explora la importancia de perseguir los sueños, independientemente de si se cumplen o no, y ha inspirado a lectores a tomar decisiones audaces, como un hombre de 60 años que dejó su trabajo para aprender inglés en Boston. La autora relata conmovedores encuentros con sus lectores, como el de una mujer que le entregó una carta sin decir palabra y el de una niña de 14 años que ha leído sus novelas ocho y tres veces respectivamente, demostrando un interés intergeneracional en su obra.

Rodríguez Sirvent se identifica con su personaje principal, Rita Racons, una joven en busca de su propósito en la vida, pero también se considera presente en todos los personajes y experiencias de sus novelas. Su estilo innovador y su capacidad para conectar con diferentes generaciones la han convertido en una de las voces más destacadas de la literatura española actual.

La escritora se siente profundamente conmovida por el impacto que sus libros tienen en la vida de sus lectores, y valora cada encuentro como un pequeño milagro





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