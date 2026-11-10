Región de Murcia ignora fondos vivienda europea y arriesga devolución masiva

La Región de Murcia incumple el plazo de junio de 2026 para construir 526 viviendas, arriesgando devolver 25,4 millones de euros y criticada por su inacción.

La Región de Murcia enfrenta una grave crisis de ejecución en la construcción de vivienda social, arriesgando la devolución de más de 25 millones de euros en fondos europeos debido al incumplimiento del plazo final establecido para junio de 2026. Esta negligencia administrativa se produce en un contexto donde el acceso a una vivienda asequible ya constituye una necesidad social primaria para miles de residentes, especialmente jóvenes y familias con recursos limitados en la comunidad autónoma.

Negligencia europea y fondos sin asignar

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha identificado a la Región de Murcia como una de las comunidades autónomas con mayor negligencia en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De las 922 viviendas contempladas en la ficha ministerial, 526 dependen exclusivamente de este programa europeo, que destina 27,49 millones de euros a la construcción de pisos de alquiler social. La condición indispensable era completar las obras antes del 30 de junio de 2026, un objetivo que el ejecutivo regional parece no estar cumpliendo con la celeridad necesaria.

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La realidad operativa refleja un estancamiento casi total del proyecto. A comienzos de abril, la iniciativa apenas había iniciado su ejecución física. Según la respuesta oficial dada al Congreso el 10 de abril, solo cinco de las 526 viviendas asignadas tenían una empresa adjudicataria encargada de su construcción. El resto de las viviendas presentaban obstáculos legales o de planificación significativos: 469 no habían salido siquiera a concurso público, y 52 quedaron desiertas por falta de interesados en las licitaciones anteriores. Esta parálisis administrativa tiene un impacto financiero directo y severo en el presupuesto regional.

En términos monetarios, la inacción se traduce en 25,4 de los 27,49 millones de euros que seguían sin asignar a finales del periodo analizado, representando más de nueve de cada diez euros del fondo total. El Ministerio de Vivienda ha detallado que los inmuebles finalizados por el ejecutivo regional representan una inversión ínfima de apenas 218.748 euros. Esta disparidad entre los fondos recibidos y la obra ejecutada ha llevado al gobierno autonómico a solicitar una prórroga en junio para evitar las consecuencias previstas por la normativa europea de cohesión.

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Críticas políticas y gestión cuestionada

Las autoridades del gobierno regional han advertido que, de mantenerse esta trayectoria, la Región de Murcia tendría que devolver el 96% de los fondos europeos recibidos. Esta advertencia formal plantea interrogantes serios sobre la capacidad de gestión pública y la eficiencia en el uso de recursos destinados a políticas sociales básicas. Los reproches se centran en la oportunidad perdida para ampliar el parque de vivienda asequible en una comunidad donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible, exacerbando la crisis de acceso al housing para la población más vulnerable.

La oposición política ha durísimo criticado la gestión del Partido Popular bajo la dirección de Francisco García-Pelayo y Antonio Sánchez, conocido políticamente como López Miras. José Luis Álvarez-Castellanos, diputado regional de IU-Verdes, ha cuestionado la narrativa de gestión eficiente defendida por el partido gobernante. Álvarez-Castellanos ha señalado que el gobierno de López Miras no solo puede ser criticado políticamente, sino que se ha convertido en un ejemplo de mala gestión, especialmente en materia de vivienda, desmontando el eslogan de buenos gestores que utiliza su formación.

La situación también ha generado un debate fiscal y presupuestario entre las distintas fuerzas políticas. Miguel Ortega, del PSOE, ha denunciado que los esfuerzos de la comunidad para suplir la carencia de oferta pública han sido reducidos en exceso. La lentitud administrativa se refleja claramente en las cuentas regionales, donde la partida presupuestaria para construir viviendas de alquiler social cuenta actualmente con 11,3 millones de euros este año. Sin embargo, los datos de septiembre de 2026 revelan que apenas se habían dispuesto proyectos concretos para menos de seis de cada 100 euros disponibles, lo que equivale al 5,9% del total.

Impacto real y datos de ejecución

La ejecución física y financiera de los fondos públicos presenta cifras alarmantes que evidencian la ineficacia administrativa. De los 11,3 millones presupuestados, solo se ha pagado de forma efectiva alrededor de 71.000 euros, es decir, menos de un euro por cada 100 euros planificados, representando el 0,6% de la partida total. Incluso dentro de la fracción ya asignada contractualmente, solo se ha ejecutado un pago de una décima parte. Esta brecha entre la asignación legal y el desembolso real deja a miles de personas sin alternativas de alojamiento digno y accesible en la región.

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Marcos Ros, eurodiputado socialista, ha amplificado estas críticas señalando que Murcia disponía de 47,6 millones de euros susceptibles de reprogramación para estas políticas. De esa cantidad, solo se han destinado 5,2 millones a vivienda, una cifra que considera insuficiente y mal orientada. Ros argumenta que estos recursos se han usado para mecanismos de aval en lugar de financiar directamente nuevas promociones públicas. Esta estrategia contrasta fuertemente con otras comunidades: Castilla-La Mancha destinó 67,7 millones y Galicia destinó 44,3 millones a programas similares, demostrando que es posible una ejecución más ágil y efectiva.

Crisis estructural y soluciones pendientes

La carencia de vivienda social en España es un problema estructural de décadas, con un parque que apenas supera el 3,3% del total de hogares, muy por debajo del 8% de la media europea. En la Región de Murcia, la situación es crítica y el porcentaje desciende drásticamente al 0,3%. Esta desigualdad territorial agrava la exclusión residencial y limita la movilidad social de los sectores más desfavorecidos. El profesor de Economía de la Universidad de Murcia, Diego José Peñarrubia, considera urgente que la región empiece a crear un parque de vivienda asequible sin esperar a alcanzar modelos consolidados en otras partes de España.

A pesar de la inacción autonómica, algunos ayuntamientos locales están intentando paliar la falta de oferta pública. El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado la edificación de más de 300 viviendas protegidas previstas sobre 11 parcelas municipales, una iniciativa que busca compensar parcialmente el déficit estatal. Por su parte, el Consistorio de Lorca ha proyectado tres promociones de vivienda pública para el alquiler asequible, sumando un total de 25 viviendas. Estas medidas locales, aunque positivas, son insuficientes para cubrir la demanda masiva y la necesidad de fondos europeos no ejecutados.

La conclusión de los expertos y los partidos de la oposición es clara: la gestión de la vivienda social en la Región de Murcia ha sido un fracaso administrativo que perjudica directamente a los ciudadanos. La negativa del gobierno central a boicotear el Plan Estatal de Vivienda, a pesar de la postura política de la comunidad autónoma, representa la única vía realista para salvar los fondos y construir viviendas. Sin una cambio radical en la ejecución de proyectos, la Región seguirá arriesgando millones de euros mientras sus ciudadanos carecen de un techo asequible, consolidando una crisis social sin precedentes en la última década.