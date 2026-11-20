Regeneron abre nueva sede en Paseo de la Castellana con 90 empleados. Reinviste el 40% de ingresos en ciencia, posicionando a España como eje clave.

La compañía de biotecnología estadounidense Regeneron ha formalizado su compromiso a largo plazo en España con la inauguración oficial de su nueva sede corporativa en Madrid. Este movimiento estratégico consolida al país como un nodo fundamental dentro del plan de expansión internacional de la firma, que busca integrar profundamente sus operaciones de investigación y desarrollo en el ecosistema sanitario local. La decisión subraya la intención de la organización de actuar no solo como un comercializador de productos, sino como un socio científico permanente.

Inauguración en Paseo de la Castellana

La ubicación elegida para la nueva sede de Regeneron es el número 81 del Paseo de la Castellana, un inmueble histórico y protegido por la Comunidad de Madrid. Esta elección de infraestructura refleja una señal clara de permanencia, según indicaron los directivos durante el acto de apertura. Alejandro Villapalos, Country Manager de Oncología y Hematología y Site Head de la compañía en España, destacó que instalar la oficina principal en un edificio emblemático demuestra un vínculo sólido con la sociedad española.

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Regeneron ha acelerado su presencia en el mercado nacional desde su entrada directa en 2021, incorporando a su primer empleado en 2023. Actualmente, la firma cuenta con una plantilla de aproximadamente 90 profesionales, una cifra que prevé alcanzar los 100 colaboradores antes de finalizar el año. Este crecimiento del equipo humano se sustenta en una colaboración extensiva con más de 100 centros sanitarios e instituciones distribuidas por todo el territorio nacional, facilitando la integración operativa de la compañía.

Modelo de Negocio y Reversión en I+D

Fundada en 1988 por los médicos Leonard Schleifer y George Yancopoulos, Regeneron opera bajo un modelo de negocio singular dentro de la industria farmacéutica. A diferencia de competidores que dependen frecuentemente de adquisiciones, el éxito de la organización se basa principalmente en el descubrimiento y desarrollo interno de tratamientos en sus propios laboratorios. Casi el 100% de sus medicamentos aprobados y candidatos clínicos han sido generados internamente, lo que otorga a la firma un control total sobre su pipeline de innovación.

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Esta vocación de investigación se traduce en una de las tasas de reinversión más elevadas de su sector. En 2025, Regeneron destinó cerca del 40% de sus ingresos globales, que ascendieron a aproximadamente 5.900 millones de dólares, exclusivamente a investigación y desarrollo. Esta cifra supera notablemente la media de la industria farmacéutica, que suele reinvertir en torno al 23% de su cifra de negocio, evidenciando un compromiso financiero continuo con la creación de soluciones médicas avanzadas.

Tecnología VelociSuite y Regeneron Genetics Center

La capacidad de innovación de Regeneron se apoya en plataformas tecnológicas patentadas de vanguardia, esenciales para mantener su liderazgo científico. Entre sus activos más destacados se encuentra VelociSuite®, una plataforma optimizada específicamente para la producción de anticuerpos totalmente humanos y biespecíficos. Esta tecnología permite a la compañía desarrollar terapias más precisas y eficaces para enfermedades complejas, reduciendo los tiempos de desarrollo clínico.

Adicionalmente, el Regeneron Genetics Center® (RGC) funciona como una iniciativa global que ha secuenciado ya más de tres millones de exomas. Esta base de datos masiva de información genética proporciona a los investigadores de la compañía insights críticos para identificar nuevos objetivos terapéuticos. Alejandro Villapalos señaló que alcanzar un 40% de reinversión es un indicador claro de que el ADN de la compañía está orientado a la innovación permanente, algo crucial dado que solo un 10% de los proyectos farmacéuticos logran llegar al paciente con impacto positivo.

Posicionamiento de España en Ensayos Clínicos

España se ha consolidado como un mercado prioritario para Regeneron debido a factores estructurales sólidos, especialmente en el ámbito de la investigación clínica. El país ocupa actualmente el segundo lugar a nivel mundial, únicamente superado por Estados Unidos, tanto en volumen de ensayos clínicos como en número de pacientes enrolados. Regeneron mantiene en España más de 55 ensayos clínicos activos, en los que participan más de 900 pacientes, demostrando la vitalidad del sistema de salud español para la ejecución de estudios complejos.

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Alejandro Villapalos identificó dos pilares clave que hacen tan atractivo el mercado español: un entorno regulatorio que fomenta la inversión y genera conocimiento local, y la alta calidad técnica de los profesionales sanitarios. La colaboración público-privada es fundamental para este éxito. Inmaculada Ibáñez Cáceres, Directora General de Investigación y Docencia de la Comunidad de Madrid, resaltó que la región participa en el 83% de los ensayos clínicos que Regeneron desarrolla en España.

La alianza estratégica entre la biotecnología y las instituciones públicas se ve reforzada por la infraestructura madrileña, que incluye más de 35 hospitales públicos y 13.000 investigadores acreditados. Ibáñez Cáceres afirmó que esta colaboración es el único camino viable para impulsar el liderazgo internacional de la biomedicina y acelerar la llegada de tratamientos innovadores a los pacientes. El evento de inauguración, conducido por la periodista Ángeles Blanco, sirvió para visibilizar esta sinergia institucional que beneficia directamente a la salud de la ciudadanía.