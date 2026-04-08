Reforma legislativa impulsa la fusión Puig-Estée Lauder y facilita la doble cotización en bolsa

El Ministerio de Economía español impulsa una reforma que facilita la doble cotización en bolsa para empresas españolas, abriendo el camino para la fusión entre Puig y Estée Lauder y el acceso a mercados como la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Las negociaciones de fusión entre Puig y Estée Lauder podrían verse impulsadas por una reforma legislativa del Ministerio de Economía español. Esta reforma busca facilitar la doble cotización en bolsa para empresas españolas, permitiendo que sus acciones se negocien tanto en Bolsas y Mercados Españoles ( BME ) como en mercados internacionales fuera de la Unión Europea, como la Bolsa de Nueva York ( NYSE ).

La modificación del Real Decreto 814/2023, que regula los instrumentos financieros, admisión a negociación y registro de valores, busca aclarar la operativa bursátil de empresas con doble cotización, eliminando dudas sobre el registro simultáneo de compraventas de acciones a ambos lados del Atlántico. Este cambio legal, que se integrará en un nuevo Decreto para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, permitiría a Iberclear, el depositario español de BME, llevar el registro de accionistas de la potencial Puig-Estée Lauder en tiempo real, independientemente de dónde se liquiden las operaciones de compraventa. Esta modificación podría facilitar la doble cotización para otras empresas del Ibex, permitiendo un acceso más directo al mercado financiero de Nueva York, reconocido por su alta liquidez, en lugar de recurrir a los certificados de depósito (ADR) utilizados actualmente por empresas como Santander y BBVA. \La posible fusión entre Puig y Estée Lauder se perfila como una operación compleja con características especiales que requerirán ajustes técnicos. Según los planes, Estée Lauder, a través de una oferta pública de adquisición (OPA), adquiriría Puig mediante una combinación de efectivo y acciones. La familia Puig adquiriría una participación significativa en Estée Lauder, que a su vez está controlada por los herederos de sus fundadores. Una vez finalizada la OPA, las acciones de la nueva entidad, Estée Lauder-Puig, se negociarían tanto en BME como en NYSE. Esta estructura involucra dos clases de acciones, con títulos con más derechos políticos en manos de las familias controladoras, lo que añade complejidad. Se espera que la OPA de Estée Lauder ofrezca acciones especiales a la familia Puig, asegurando su influencia en el grupo resultante, mientras que los accionistas minoritarios de Puig podrán elegir entre efectivo o acciones ordinarias de la empresa estadounidense. Analistas sugieren que la futura operativa bursátil de Puig y Estée Lauder podría guardar ciertas similitudes con la de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), que también cotiza en múltiples mercados, y donde la familia Daurella es el accionista principal. El debate sobre el atractivo de Wall Street para las empresas europeas ha cobrado fuerza en los últimos años, lo que podría intensificarse con la posible fusión y doble cotización de Puig y Estée Lauder. \Este cambio legislativo podría tener un impacto significativo en el panorama bursátil español, impulsando la internacionalización de las empresas y facilitando su acceso a mercados de capitales más amplios y líquidos. La experiencia de Ferrovial, que trasladó su sede a Países Bajos, en parte para facilitar su cotización en Wall Street, pone de manifiesto la importancia de este tipo de reformas. La nueva normativa podría alentar a otras empresas del Ibex a seguir un camino similar, explorando la cotización dual en la NYSE, en lugar de recurrir a ADRs. El hecho de que empresas como Repsol y Grifols estén considerando la colocación de filiales en Wall Street refuerza esta tendencia. La reforma no solo afecta a las empresas que buscan la cotización directa de la matriz, sino que también facilita la expansión de las filiales. La ley propuesta aborda las preocupaciones planteadas por la falta de una conexión clara entre los depositarios de valores de España y Estados Unidos, un obstáculo que Ferrovial citó como uno de los motivos de su traslado. La enmienda permite que un depositario central de valores mantenga una cuenta global para los valores de una emisión, independientemente de dónde estén depositados fuera de la UE. Esta medida simplifica y agiliza las operaciones, eliminando barreras y facilitando la negociación internacional de acciones. El avance regulatorio podría atraer la inversión extranjera, fomentando la competitividad del mercado de valores español y posicionando a las empresas españolas en el escenario global





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