Expert advice on renovating mid-century homes. Focus on electrical and thermal upgrades over superficial aesthetics to ensure safety and long-term value in properties from the 1950s, 60s, and 70s.

Optar por la reforma de un inmueble antiguo es una de las estrategias más recomendadas por los expertos inmobiliarios y arquitectónicos, especialmente cuando las restricciones presupuestarias impiden la adquisición de una vivienda nueva. Esta tendencia se intensifica al analizar las características específicas de las viviendas construidas durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, períodos marcados por un alto desarrollo urbanístico destinado a alojar a la población que migraba del campo a las ciudades.

Evaluación de Instalaciones y Seguridad Estructural

Uno de los aspectos más críticos que deben atenderse en estas rehabilitaciones es el estado de las instalaciones ocultas, ya que los cableados instalados hace medio siglo carecen de la capacidad necesaria para soportar la carga eléctrica de los electrodomésticos modernos. Aleix, un arquitecto especializado en el sector, señala que si los cables de una casa son planos, es un indicador claro de que se trata de una instalación antigua, lo cual complica significativamente el proceso de reforma y representa un grave riesgo de seguridad que debe ser resuelto de inmediato.

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La prioridad indiscutible en estos casos es invertir en la actualización de la red eléctrica antes que en elementos visibles o cosméticos. Edu Saz, arquitecto con amplia experiencia en el sector, aconseja cambiar toda la instalación para hacerla completamente eléctrica, incluso eliminando el gas natural, antes que destinar fondos a renovar una cocina que no presenta daños estructurales graves. Esta decisión no solo garantiza la seguridad del hogar, sino que también evita futuros cuellos de botella técnicos.

Limitaciones Físicas y Distribución del Espacio

Además de las instalaciones, la filosofía de trabajo de Edu Saz al afrontar una reforma se basa en aceptar las limitaciones físicas inherentes a la estructura del edificio. Antes de considerar la eliminación de tabiques, es fundamental analizar los elementos fijos, como la estructura de pilares y las barreras arquitectónicas originales. En viviendas pequeñas o alargadas, comprender estas restricciones evita gastar dinero en distribuciones que eran imposibles de implementar originalmente y que podrían generar pasillos innecesarios que reducen la funcionalidad del espacio útil.

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Saz recomienda fijarse en aquellas características que no se pueden cambiar, independientemente de la inversión realizada, para diseñar una distribución inteligente que respete la identidad original del inmueble. Esta aproximación permite modernizar la vivienda sin sacrificar la esencia estructural, asegurando que la reforma sea sostenible y viable a largo plazo. La ignorancia de estas limitaciones suele resultar en costes elevados y resultados insatisfactorios.

Priorización del Confort Térmico sobre la Estética

La mayoría de los pisos construidos en los años 50 y 60 son de dimensiones reducidas y presentan una vulnerabilidad significativa frente a las temperaturas exteriores, lo que los hace muy expuestos al frío y al calor. Por esta razón, las reformas deben enfocarse prioritariamente en el aislamiento térmico y la eficiencia energética. Los acabados superficiales son más fáciles de trabajar con ingenio y creatividad a bajo coste, mientras que las instalaciones son el componente que más se nota con el paso del tiempo y cuya calidad se agradece años después.

Aunque el estilo de las viviendas antiguas pueda parecer desfasado, mantener partes de la estructura original y actualizar solo los elementos esenciales permite un ahorro considerable sin renunciar a la comodidad. La inversión en confort térmico y seguridad garantiza una vivienda eficiente y revalorizada en el futuro. Como resumen práctico, se aconseja evitar gastos superficiales y centrar el presupuesto en lo que no se ve pero que define la habitabilidad del espacio.

Conclusión y Visión a Largo Plazo

Toda decisión en una obra de reforma debe responder al uso real que se le dará al inmueble y a una visión práctica y sostenible. Ya sea para habitar en el propio hogar o para alquilarlo, la priorización del confort térmico y la seguridad de las instalaciones es lo que distingue una reforma exitosa de una inversión mal planteada. Esta estrategia asegura que el inmueble mantenga su valor y funcionalidad a lo largo de los años.