Reforma de la elección de jueces en España: despolitización y independencia

La iniciativa busca despolitizar la elección de jueces en España, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa sobre independencia y transparencia. Actualmente, la selección está controlada mayoritariamente por cargos del Gobierno, lo que ha generado impugnaciones judiciales. La reforma plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) garantice un proceso basado en mérito, transparencia y capacidad.

Generado con IALa iniciativa busca despolitizar la elección, siguiendo recomendaciones del Consejo de Europa sobre independencia y transparencia. Actualmente, la selección está controlada mayoritariamente por cargos del Gobierno, lo que ha generado impugnaciones judiciales.

La reforma plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ garantice un proceso basado en mérito, transparencia y capacidad.de juristas candidatos a jueces españoles en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de forma que esa selecciónSe trata de una propuesta nunca antes planteada que fue presentada el pasado 8 de abril, en pleno proceso de selección de la terna de aspirantes a ser juez español en el TEDH, un proceso que está Tanto la elección de los candidatos a jueces y abogados generales del TJUE como a jueces de la Corte de Estrasburgo se decide en España por comisiones controladas por cargos del Gobierno.

Para el PP, ello es contrario a la tendencia tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea,"que han ido incrementando los requisitos de transparencia, publicidad e independencia a la hora de designar los candidatos nacionales a estos organismos jurisdiccionales, fijando unos estándares aplicables a nivel internacional".en la que insta a los Estados parte a seguir buenas prácticas en la elección de los candidatos a jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La proposición de ley que debatirá mañana el Congreso señala que el procedimiento que se aplica en España"garantiza el control por parte de la mayoría de altos cargos del Gobierno en la toma de decisiones, no respeta lasdel Consejo de Europa (no hay una composición equilibrada entre los diversos ámbitos de procedencia y no está libre de 'influencias indebidas'), sigue la dirección contraria a la que han previsto ya muchos otros países y está al margen de los estándares y requisitos de independencia que se exigen tanto por parte del Consejo de Europa como de la Unión Europea, para las correspondientes designaciones"





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