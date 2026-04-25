Reflexiones Sanitarias: Prioridad Nacional, Homeopatía y Más Allá

Análisis de la semana sanitaria: los polémicos pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón, la revisión de la homeopatía, la ampliación de los cribados neonatales y la realidad del párkinson. Un espacio para la reflexión sobre la salud pública y sus desafíos.

Hola, Antes de empezar, deja que me presente. Soy David y, desde hace unas semanas, me encargo de la información sanitaria en elDiario.es. Te confieso que tenía muchas ganas de recuperar este espacio, donde espero que podamos reflexionar sobre los asuntos más relevantes de la semana al margen del lío del día a día.

Si me lo permites, me tendrás en tu bandeja de entrada todos los sábados a primera hora. Uno de los temas que nos ha tenido más (pre)ocupados esta semana ha sido la 'prioridad nacional' en el acceso a 'todas' las prestaciones públicas, entre ellas la sanidad, en unos acuerdos que el Partido Popular y Vox han firmado en Extremadura y Aragón. La deriva de la derecha es preocupante. Porque la medida es profundamente racista y, actualmente, ilegal.

Pero, además, supone un peligro para todos: todavía no hay evidencia científica que permita sostener que una pulsera con la bandera de España actúa como vacuna contra ningún virus. Al margen de esa 'prioridad nacional', otro punto de esos pactos habla de la 'exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular'. Hace una excepción en los casos de 'urgencia vital'. Y, ¿mientras tanto?

Esta polémica llega unas semanas después de que el Gobierno aprobase un real decreto que refuerza el acceso a la sanidad pública para los extranjeros sin residencia legal —una exclusión sanitaria que Mariano Rajoy impuso en 2012— y en pleno proceso de regularización de miles de personas, que habían reclamado movimientos sociales, la Iglesia, los sindicatos y hasta la patronal, pero al que la derecha y la extrema derecha se oponen. La ministra Mónica García advirtió que llevaría a los tribunales 'cualquier mínimo atisbo de desmantelamiento de la sanidad pública universal'.

El presidente Pedro Sánchez aprovechó el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, que señaló el camino de la universalidad del sistema, para lanzar un mensaje: 'Si no es por humanidad, que sea por eficiencia'. Expertos y organismos internacionales llevan tiempo advirtiendo que garantizar el acceso sanitario a toda la población beneficia, precisamente, a toda la población. Previene enfermedades, problemas de salud pública, supone un ahorro económico y reduce desigualdades.

Y, sobre todo, no lleva a nadie al borde de esa 'urgencia vital'. Tal vez la urgencia no sea dejar fuera del sistema a nuestros vecinos, amigos o compañeros, sino rebajar las listas de espera, que están ya en 121 días de media para una operación, que llegue los resultados de un cribado antes de que sea demasiado tarde o que se resuelva el conflicto laboral con los médicos, que este lunes comienzan un nuevo paro.

Prescripción rápida Un descubrimiento: o, tal vez, una confirmación. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha realizado una revisión de 64 compilaciones de literatura científica sobre homeopatía y ha concluido que es como tomar placebo. Y, a mayores, supone un 'peligro para la salud' si los pacientes renuncian a tratamientos efectivos porque confían erróneamente en estos productos. Un avance: Sanidad amplía los cribados neonatales de la prueba del talón a nueve enfermedades más, hasta un total de 21.

Estas pruebas permiten advertir de una posible enfermedad metabólica antes de que aparezcan los síntomas y sea demasiado tarde. Hasta hace relativamente poco, la diferencia de cobertura entre comunidades suponía una desigualdad más que notable entre niños y niñas. Una entrevista: la que le ha hecho mi compañero Antonio Martínez Ron a la seudocientífica del CSIC Laura López-Mascaraque, que se dedica a investigar los mecanismos moleculares del olfato.

En esta conversación, defiende que 'el olfato merece un lugar central en la conversación sobre lo que significa vivir plenamente'. Puedes leerla aquí. El párkinson más allá de los temblores El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, por detrás del alzhéimer. Solo en España, hay diagnosticadas más de 160.000 personas.

Los temblores son el síntoma más habitual, pero esta patología presenta más de un centenar de sintomatologías. Sin embargo, hace unos días estuve hablando con varios pacientes, que me contaban que todavía existe desconocimiento y estigma en torno a ellos. Domingo me explicaba que, cuando va paseando por la calle, sabe perfectamente quién se va a dar la vuelta a mirarle. Hace el juego de comprobarlo y casi siempre acierta.

'No me voy a parar a explicarle que no voy 'pedo', sino que tengo párkinson', bromea resignado. La Federación Española de Párkinson ha creado un brazalete para concienciar sobre algunos de estos síntomas. He podido probarlo y me ha hecho reflexionar sobre cómo los avances médicos debe ir de la mano de un contexto social adecuado para vivir con enfermedades crónicas. Porque, como me decía Domingo, lleva 20 años conviviendo con la enfermedad





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