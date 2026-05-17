Reflexión sobre los duros castigos electorales en España

La Moncloa debería reflexionar sobre los duros castigos electorales recibidos, aunque no parece que lo vayan a hacer. El partido de Santiago Abascal aguó la fiesta al PP, al que meterá en 'un lío', y la coalición de Sumar, Izquierda Unida y Podemos ha empujado al PP hasta el 9,6% de las papeletas, 400.000 sufragios y 8 escaños, empujado por el voto joven.

En La Moncloa deberían reflexionar sobre los duros castigos electorales recibidos, aunque no parece que lo vayan a hacer. El partido de Santiago Abascal aguó la fiesta al PP, al que meterá en 'un lío', el cuarto en las elecciones regionales celebradas en los últimos seis meses y que hay que atribuir a la política nacional deal matadero.

La sorpresa vino también por la Andalucía, con 6,8 millones de posibles votantes, 370.000 de ellos nuevos, es la comunidad más poblada y la que tiene más paro, cinco puntos más que la media nacional. El PSOE ha sufrido el mayor batacazo de su historia, quedándose por debajo del 23% de los sufragios y 28 asientos en el Parlamento, dos menos que los 30 de 2022.

La coalición de Sumar, Izquierda Unida y Podemos ha empujado al PP hasta el 9,6% de las papeletas, 400.000 sufragios y 8 escaños, empujado por el voto joven. Pedro Sánchez debería reflexionar sobre sus políticas que le están llevando a perder el poder regional en todas partes





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