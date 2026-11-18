El experto Luis de la Corte analiza en 'Refleja' el papel clave de los servicios de inteligencia en la geopolítica actual y la evolución del espionaje.

El libro Refleja, escrito por Luis de la Corte, ofrece una visión profunda y experta sobre el mundo del espionaje, las operaciones encubiertas y la guerra híbrida. Esta obra surge en un momento crucial donde los servicios secretos están presentes constantemente en los medios de comunicación y son protagonistas indiscutibles de la agenda pública.

Contexto geopolítico y relevancia actual

La situación geopolítica internacional y las amenazas relacionadas con la seguridad en todos los países, incluida España, han vuelto a recordar la relevancia de las acciones, aciertos y errores de los servicios de inteligencia. Refleja muchos años de estudio y trabajo por parte de Luis de la Corte, autor especializado en la formación de analistas de inteligencia y en la revisión de la investigación sobre el trabajo de los servicios de inteligencia.

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Tres funciones básicas de la inteligencia

Los servicios de inteligencia constituyen una organización pública peculiar que forma parte de las administraciones del Estado, aunque sus actividades deben desarrollarse de manera secreta por su sensibilidad y relevancia. Básicamente, desarrollan tres funciones principales: la obtención y aportación de inteligencia a las autoridades del propio país sobre cuestiones relevantes para la seguridad nacional; la actividad de contrainteligencia, dirigida a neutralizar amenazas de otros servicios extranjeros; y el desarrollo de operaciones encubiertas para influir en acontecimientos políticos o situaciones específicas.

Control democrático versus autoritarismo

Existe una diferencia drástica en cómo actúan los servicios de inteligencia en países democráticos como España, que cuentan con sistemas normativos para controlar y limitar el margen de acción, en comparación con regímenes donde se pueden vulnerar derechos fundamentales. El desafío histórico de controlar la actividad de estos organismos es vital, ya que su capacidad para desarrollar actividades secretas puede representar un riesgo para el Estado o los ciudadanos si no existe un equilibrio adecuado entre seguridad y libertad.

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Rivalidad entre Estados Unidos y China

Aunque la situación internacional presenta características similares al tiempo de la Guerra Fría, marcada por un sistema estrictamente bipolar, hoy nos encontramos en una estructura más bien multipolar y asimétrica. Estados Unidos y China destacan como los dos Estados más poderosos, mientras que otras potencias regionales o globales como Rusia, India, Turquía, Emiratos, Arabia Saudí e Israel también poseen capacidad de influencia a gran escala en la situación internacional actual.

Evolución del espionaje técnico y clásico

El espionaje clásico, basado en fuentes humanas y agentes, convive con el espionaje técnico que ha crecido exponencialmente desde el cambio de siglo gracias a las innovaciones tecnológicas. Luis de la Corte explica que la obtención de información por procedimientos discretos ha evolucionado significativamente desde su puesta de manifiesto en la primera mitad del siglo XX, y se prevé que estas oportunidades técnicas seguirán aumentando en el futuro inmediato, transformando la manera en que se recopila la inteligencia estratégica.