Reencuentro Real en Francia: Doña Sofía y la Princesa Muna de Jordania abordan la lucha contra la demencia

La Reina Sofía de España se reunió con la Princesa Muna al-Hassan de Jordania en Lyon, Francia, en el marco de la Conferencia Global sobre la Enfermedad de Alzheimer. El encuentro, marcado por lazos de amistad y una causa común, también evocó la memoria de la hermana de la Reina Emérita, Irene de Grecia, quien sufrió una patología similar.

La Reina Sofía de España protagonizó un emotivo reencuentro en Francia con la Princesa Muna al-Hassan de Jordania, madre del Rey Abdalá, con quien la une una profunda y duradera amistad. El escenario de este encuentro fue el inicio de la 37ª Conferencia Global sobre la Enfermedad de Alzheimer (ADI), un foro internacional de gran relevancia que congrega a especialistas y organizaciones de todo el mundo para trazar estrategias conjuntas contra esta devastadora enfermedad y otras formas de demencia.

Durante su participación en el congreso, celebrado en Lyon, la Reina Emérita no pudo evitar tener muy presente la memoria de su hermana, la Princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado mes de enero tras atravesar unos últimos años marcados por una patología neurodegenerativa con características similares a las que se debatieron en el evento.

La madre de Su Majestad el Rey Felipe VI, quien ha ido retomando paulatinamente su agenda oficial y dejando atrás el periodo de luto por su hermana, hizo su llegada al Palacio de Congresos de Lyon poco antes de las cuatro de la tarde. Allí fue recibida por Paola Barbarino, Directora Ejecutiva de Alzheimer’s Disease International, y tuvo lugar su primer encuentro con la Princesa Muna al-Hassan de Jordania, figura destacada y embajadora global de la organización, así como madre de un monarca y suegra de la Reina Rania de Jordania.

La Reina española y la Princesa hachemita, que se conocen desde hace décadas y comparten una excelente relación de amistad, compartieron en 2023 un momento memorable en Jordania durante la boda del príncipe heredero Hussein con Rajwa Al Saif. En aquella ocasión, Doña Sofía asistió junto al Rey Juan Carlos I, y una de las últimas imágenes públicas de ambos juntos se capturó en dicho evento.

El viaje de la Reina a Lyon se produjo apenas tres días después de la visita de Su Majestad el Rey Juan Carlos I a la Asamblea Francesa. El sábado anterior, acompañado por sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, y su nieto Felipe Juan Froilán, el Rey Emérito recibió el premio especial al Libro Político 2026 por la publicación de Reconciliación, sus memorias coescritas junto a la historiadora Laurence Debray.

La conferencia en Lyon espera la participación de alrededor de 1.400 personas procedentes de cien países, quienes abordarán durante dos días las enfermedades neurodegenerativas que, en los últimos años, han afectado de manera significativa a las familias reales griega y española, especialmente tras la enfermedad de la Princesa Irene de Grecia, la compañera más cercana y la amiga más fiel de la Reina Emérita a lo largo de su vida.

Tras su encuentro con la Princesa hachemita, Doña Sofía participó en la sesión plenaria, dedicada a explorar las acciones que las instituciones políticas emprenderán para hacer frente a la demencia, a través de paneles de expertos provenientes de Japón, Argentina y Perú.

Para mañana, la abuela de la Princesa Leonor tiene previsto completar su agenda en Francia con la visita a la exposición de pósters científicos del Palacio de Congresos de Lyon, una reunión privada con investigadores y la asistencia a una sesión centrada en las fronteras de la ciencia y la innovación en el campo de la demencia.

La Reina Sofía, tras el fallecimiento de su hermana, ha demostrado una plena integración en las actividades de la Casa del Rey, evidenciada en sus recientes apariciones en eventos religiosos como las procesiones de Semana Santa en Murcia o la misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca, así como en actos culturales y musicales, como la celebración del 60º aniversario de Radio Clásica en la Casa de la Radio en Madrid. Marta Suárez, Corresponsal de Casa Real para Vanity Fair España, sigue de cerca todas sus coberturas.

Este encuentro en Lyon resalta la creciente importancia de la colaboración internacional en la lucha contra enfermedades como el Alzheimer. La presencia de la Reina Sofía y la Princesa Muna no solo subraya el compromiso de las casas reales con esta causa, sino que también pone de manifiesto la profunda conexión personal que ambas mantienen con la investigación y el apoyo a los afectados.

La conferencia, que reúne a mentes brillantes de diversas disciplinas, busca generar avances significativos en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las demencias, un reto global que afecta a millones de personas y a sus familias en todo el mundo. La participación de Doña Sofía en este foro, además de honrar la memoria de su hermana, demuestra su dedicación a una causa que impacta directamente a muchas personas, impulsando la concienciación y la búsqueda de soluciones.

La agenda de la Reina Emérita en Lyon, que incluye desde la exploración de políticas públicas hasta la vanguardia científica, refleja una visión integral para abordar la complejidad de las enfermedades neurodegenerativas y promover la calidad de vida de quienes las padecen. La reanudación de sus actividades públicas tras el fallecimiento de la Princesa Irene marca un nuevo capítulo en su compromiso con la sociedad, demostrando una vez más su fortaleza y su vocación de servicio.

El evento en Francia se erige como un punto de encuentro crucial para el intercambio de conocimientos y el fomento de redes de apoyo, sentando las bases para un futuro más esperanzador en la lucha contra la demencia





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