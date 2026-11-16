El felino Isaac sobrevivió cuatro días sin agua bajo una cocina derrumbada en Nueva York y fue reunido con Zariah Coleman, de 13 años, en un acto de esperanza tras la tragedia.

El rescatado gato Isaac ha sido reunido con vida con su propietaria, la adolescente Zariah Coleman, en Nueva York, seis días después de que el edificio residencial de la familia se derrumbara parcialmente. Esta historia de supervivencia ha surgido en medio de una tragedia urbana que dejó ocho fallecidos y una veintena de heridos graves desde que el colapso ocurrió el pasado miércoles.

Supervivencia del gato bajo los escombres

La directora de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía, Allie Taylor, confirmó que su organización colaboró estrechamente con la entidad veterinaria sin fines de lucro Flatbush Cats para dar con el paradero del felino. El animal, identificado como Isaac, llevaba cuatro días sin ingerir comida ni agua cuando los equipos de búsqueda lograron localizarlo. El hallazgo se produjo específicamente bajo el fregadero de la cocina del apartamento donde vivía la familia, un lugar donde se había colado gracias a una pequeña abertura en la estructura dañada.

Also read Lluïsa Estrada, nueva mejor pastelera de España, y la excelencia gastronómica de Murcia en Lebeche

Zariah Coleman, de trece años, junto con su madre Sheena Coleman, escucharon un suave maullido que provenía del interior de la vivienda tras ser autorizada el acceso a las instalaciones. La joven relató que, al escuchar el sonido, la certeza de que encontrarían a su mascota se materializó. Ambos, madre e hija, permanecieron separados del hogar desde el momento en que la pared del dormitorio cedió por completo, dejando un hueco considerable en el lateral del edificio.

Tras su extracción, el equipo médico trasladó de inmediato a Isaac a las instalaciones de la clínica Flatbush Cats para someterlo a un chequeo de salud exhaustivo. A pesar de la deshidratación y el estrés por el encierro, el felino mostró signos de vitalidad que permitieron a los profesionales veterinarios confirmar que estaba en condiciones estables para reunirse con su familia.

Advertisement

Posiciones de las autoridades y el impacto emocional

Este reencuentro ha sido ampliamente celebrado como un rayo de luz en medio de la oscuridad causada por la tragedia estructural. El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción por el desenlace positivo y agradeció públicamente el trabajo coordinado entre la oficina de Taylor, el Departamento de Edificios de la ciudad y la organización benéfica Flatbush Cats. Mamdani subrayó la importancia de mantener la esperanza en momentos de crisis para las familias afectadas.

La adolescente había mostrado su profundo apego hacia su mascota antes incluso de que se consumara el rescate. Durante una conferencia de prensa celebrada el viernes, Zariah Coleman habló con lágrimas en los ojos ante los periodistas, revelando que su deseo más grande era que encontraran a su gato. Aquella súplica pública se convirtió en realidad cuando los bomberos y voluntarios lograron rescatar al animal de entre los escombres.

La emoción del reencuentro fue capturada cuando Zariah abrazó la jaula de transporte del gato mientras los trabajadores lo sacaban del edificio dañado. La imagen de la joven abrazando a su mascota, con su madre Sheena a su lado, simboliza la resiliencia de las familias que enfrentan la pérdida de sus hogares y la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos, incluidos los animales de compañía.

Consecuencias del derrumbe y próximos pasos

El incidente del derrumbe ha obligado a la evacuación de varios edificios cercanos al lugar del colapso, generando un caos logístico y emocional para los residentes de la zona. La estructura principal perdió un lateral completo, lo que obligó a cerrar las calles adyacentes y a mantener a los vecinos desplazados durante días. Las autoridades locales han asegurado que se está realizando un análisis exhaustivo de las estructuras colindantes para prevenir nuevos accidentes.

Advertisement

Mientras tanto, Isaac se encuentra en recuperación bajo los cuidados de los expertos de Flatbush Cats, que monitorizarán su evolución en las próximas horas. La comunidad local y los medios de comunicación han seguido de cerca esta historia, destacando la eficacia de las operaciones de búsqueda y rescate. El caso de Isaac sirve como un recordatorio de la importancia de la coordinación entre las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro en situaciones de desastre natural o estructural.

La familia Coleman, que perdió el acceso a sus pertenencias personales y su hogar, ahora puede centrarse en la salud y el bienestar emocional de todos sus miembros, incluyendo a su fiel compañero felino. El caso ha sido documentado por las autoridades como un ejemplo de éxito en las labores de búsqueda urbana, demostrando que incluso en los escenarios más dramáticos, es posible encontrar soluciones que alivien el sufrimiento de las víctimas.