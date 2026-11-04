REE endurece condiciones del servicio SRAD para el primer semestre de 2027

Red Eléctrica aumenta los requisitos de potencia y órdenes de corte para el SRAD en la primera mitad de 2027, generando tensiones entre el operador y la industria.

Red Eléctrica Española ha anunciado un endurecimiento significativo de las condiciones técnicas y operativas para el Servicio de Reserva Activa de Demanda (SRAD) que regirá durante el primer semestre de 2027. Esta decisión implica un incremento en la capacidad de interrupción exigida a las empresas industriales y una mayor frecuencia de activación por parte del operador del sistema eléctrico nacional.

Aumento de requisitos técnicos y potencias

El requerimiento de respuesta activa de la demanda para la nueva subasta se sitúa en 2.405 MW de potencia interrumpible, lo que representa un aumento respecto a los 2.339 MW establecidos tanto para el segundo semestre de este año como para el primer semestre anterior. Este ajuste técnico responde a las necesidades de equilibrio entre oferta y demanda en momentos de estrés del sistema eléctrico peninsular.

Also read Presupuestos 2027: Recortes en Cooperación y nuevo techo de gasto en Euskadi

Además de la potencia, se amplía el número de órdenes de activación que REE podrá emitir entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027. El operador podrá realizar hasta 25 órdenes de corte de suministro, distribuidas en un máximo de 50 periodos horarios, frente a las 21 órdenes permitidas actualmente con 42 periodos. Esto supone un incremento del 19% en la capacidad de intervención del sistema.

Posiciones de la industria y el operador

La patronal Aelec ha cuestionado la justificación económica de estos ajustes, señalando costes elevados derivados de la programación masiva de centrales de ciclo combinado tras el apagón del 28 de abril del año pasado. Por su parte, Red Eléctrica defiende que los ingresos asociados al servicio, estimados en 4.360 millones de euros según Aelec, corresponden en realidad a las propias generadoras, confirmando 4.350 millones en dicho periodo.

Advertisement

Muchas industrias, especialmente la gran industria metalúrgica, han mostrado desconcierto ante estas medidas. Para estos sectores, una sola hora de interrupción puede implicar más de un día de recuperación de la producción, lo que genera fricciones operativas significativas. Las empresas han aceptado las condiciones de la última subasta pero advierten sobre los impactos en sus cadenas de valor.

Impacto económico y próximos pasos

Las ganadoras de las subastas actuales perciben un pago fijo anual de 434 millones de euros, desglosado en 256 millones para el primer semestre y 179 millones para el segundo. A esto se suman los pagos variables por cada megavatio interrumpido multiplicado por el precio de mercado en esos momentos, añadiendo varios millones adicionales a los ingresos del sector.

Fuentes del sector temen que el endurecimiento de los requisitos reduzca el número de ofertas o encarezca el servicio, cuyos costos finales recae sobre los consumidores en su factura eléctrica. En la subasta del segundo semestre de este año se adjudicaron finalmente 1.775 MW, cubriendo solo el 76% de los 2.339 MW requeridos, con un precio marginal de 42,62 euros/MWh.

REE mantiene que las estimaciones de activación no son vinculantes, citando que en el primer semestre de 2026 se estimaron 22 activaciones pero solo se ejecutaron dos. No obstante, el operador ha solicitado aplazar indisponibilidades programadas en centrales de energía firme para garantizar la estabilidad del sistema durante los meses difíciles restantes hasta fin de año.