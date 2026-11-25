Iván Redondo advierte que la contienda electoral 2023-2024 es extremadamente reñida entre el PSOE y el PP, destacando la incógnita sobre si el bloque de derecha mantendrá su mayoría absoluta.

Iván Redondo, antiguo jefe del gabinete de presidencia de Pedro Sánchez, ha ofrecido un análisis detallado sobre el estado actual de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29N, asegurando que el panorama político se encuentra en un equilibrio inestable. Redondo ha señalado que España está mucho más empatada de lo que aparentan las primeras lecturas mediáticas, identificando la verdadera incógnita no en una victoria clara, sino en la posibilidad de un volteo del consorcio formado por el Partido Popular y Vox.

Estrategias partidistas y clima previo al 29N

Desde que el presidente Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral el pasado 5 de octubre, la campaña ha transcurrido en un clima de intensa movilización donde las principales fuerzas políticas, incluyendo el PSOE, el PP, Vox y el Frente Amplio, han desplegado estrategias diferenciadas. El objetivo central de estas tácticas es convencer a los votantes indecisos y asegurar la base de cada formacion. Un momento clave definido en el calendario electoral es el debate a cuatro previsto para el jueves 26 de noviembre, que enfrentará a los líderes de estas formaciones. Sin embargo, el lunes 23 de noviembre marcó la fecha límite para la publicación de sondeos, dejando las quinielas abiertas a múltiples interpretaciones sobre quién llegará a Moncloa.

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El empate técnico entre el PSOE y el Partido Popular

Redondo enfatiza que el panorama electoral ha experimentado cambios significativos en las últimas semanas, confirmando su análisis de hace ocho semanas. En ese momento, explicó que el campamento base apuntaba a un escenario de gran competitividad, una realidad que muchos analistas actuales cubren citando margenes de error de tres puntos. Los sondeos actuales dibujan un escenario donde algunas encuestas sitúan al Partido Socialista a medio punto del Partido Popular, mientras otras lo colocan a un punto o a apenas unas décimas de diferencia. Esta proximidad numérica refuerza la idea de que la igualdad entre los grandes bloques es una constante habitual en la política española, pero con una distancia mucho más estrecha de lo que suelen reflejar las lecturas políticas superficiales.

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Lecciones históricas y la división de la derecha

Para contextualizar la actual situación, Redondo recuerda que en las elecciones generales de 2023 el Partido Popular logró superar al PSOE por 1,5 puntos y una diferencia de aproximadamente 300.000 votos. Esta diferencia histórica demuestra que las distancias entre ambas formaciones pueden ser mínimas. No obstante, existe una diferencia estructural importante entre el escenario de aquella contienda y el actual. En 2023, el voto de la izquierda tenía un objetivo muy claro, concentrando 4 de cada 5 votos en el Partido Socialista, mientras que el bloque de derecha tenía también un referente claro hacia Alberto Núñez Feijóo. En cambio, actualmente, el voto de la derecha se reparte entre el Partido Popular, con un torno a un 60%, y Vox, con un 40%.

La incógnita del consorcio conservador y los escaños

Bajo esta nueva dinámica, Redondo identifica que la gran incógnita de estas elecciones no es si el PSOE podrá imponerse al PP, sino si habrá un volteo del consorcio de derecha. Reconoce que no ha visto una cifra clara donde se vueltee esa mayoría absoluta, pero aclara que están en 180 escaños y que algunas encuestas ya los sitúan en 177. Esta posibilidad de pérdida de escaños por parte del bloque conservador representa el factor decisivo que podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso de los Diputados tras la jornada electoral del 29N.