Redención y preocupación en el Bernabéu: Vinicius pide perdón tras la victoria ante el Alavés

El Real Madrid vence al Alavés en un ambiente tenso donde Vinicius Jr pide perdón a la grada por la falta de títulos, mientras la lesión de Militao enciende las alarmas en el club.

El Real Madrid cerró una noche de sentimientos encontrados en el Santiago Bernabéu, marcada tanto por la victoria como por una atmósfera de redención que dominó el ambiente. En un encuentro frente al Alavés que terminó con un marcador de 2-1, la afición blanca no dudó en expresar su descontento ante una temporada que se ha catalogado como decepcionante tras quedar fuera de la carrera por los títulos más importantes.

La imagen más significativa del compromiso fue, sin lugar a dudas, la reacción de Vinicius Jr. Tras anotar un gol de excelente manufactura, el delantero brasileño no celebró con euforia, sino que optó por dirigirse directamente hacia la grada con un gesto de súplica. Con las manos unidas en alto, el jugador pidió perdón a los seguidores por la eliminación en la Champions League ante el Bayern de Múnich y por una campaña donde el club no ha logrado alzar ninguno de los trofeos principales. Este gesto refleja la presión que sienten los futbolistas bajo el escrutinio de un público exigente que, aunque apoyó al equipo, mantiene viva la memoria de las frustraciones recientes. El desarrollo del juego también dejó notas preocupantes en el apartado físico. Kylian Mbappé logró abrir la lata aprovechando un rebote en un defensor del Alavés, pero la celebración quedó ensombrecida por la infortunada lesión de Eder Militao. El central brasileño, quien ha atravesado un calvario de rehabilitaciones tras sus dos cirugías previas de rodilla, tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente afectado. La preocupación fue inmediata tanto en el cuerpo técnico como en el resto de sus compañeros, ya que la fragilidad física del zaguero vuelve a ser un tema crítico para la planificación del equipo. Por su parte, el Alavés supo competir y estuvo a punto de equilibrar la balanza justo antes del descanso, cuando Toni Martínez estrelló un potente disparo en el poste y, en la segunda jugada, Lunin intervino de forma providencial para evitar que la balanza se inclinara en favor de los visitantes. Este susto recordó a los presentes que, a pesar de las carencias del Madrid en esta temporada, cada partido sigue siendo un reto complejo. De cara al futuro inmediato, este triunfo sirve únicamente para postergar la inminente coronación del FC Barcelona en el campeonato nacional. El Real Madrid encara ahora un calendario exigente con tres desplazamientos consecutivos para enfrentarse al Real Betis, al Espanyol y, finalmente, al archirrival, el Barcelona, en un escenario donde el orgullo será el único motor de motivación. La temporada está prácticamente decidida en lo que respecta a trofeos, y los pitos esporádicos que se escucharon en el estadio, especialmente contra figuras como Eduardo Camavinga, son un indicativo claro de que la paciencia de la hinchada ha llegado a su límite. El club blanco cierra una etapa de transición dolorosa, esperando que la próxima ventana de fichajes y la recuperación de sus pilares defensivos permitan retomar el camino de la gloria, dejando atrás este año donde la falta de títulos ha sido una losa pesada para la historia y el prestigio de la institución merengue





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