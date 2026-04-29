Redeia incrementa su beneficio neto un 1,8% en el primer trimestre y mantiene la inversión en transición energética

Redeia obtuvo un beneficio neto de 140,3 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,8% más que el año anterior. La compañía no ha registrado provisiones por el apagón eléctrico de 2025 y ha aumentado su inversión en transición energética en un 43%.

Redeia registró un beneficio neto de 140,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 1,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó la compañía.

A pesar de la investigación en curso sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, Redeia no ha realizado ninguna provisión contable al respecto, argumentando que Red Eléctrica (REE) actuó en cumplimiento de la normativa vigente. Los ingresos totales del grupo, que incluye la matriz Red Eléctrica de España, alcanzaron los 443 millones de euros, un aumento del 4,6% interanual hasta el 31 de marzo.

El Senado ha declarado como 'responsables' del apagón al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMCPor actividades, los ingresos por la operación y el transporte de electricidad en España experimentaron un crecimiento significativo del 8,5%, llegando a los 385,3 millones de euros, impulsado por la puesta en marcha de nuevas instalaciones en la red de transporte. La transmisión eléctrica internacional, liderada por Redinter, contribuyó con 32,5 millones de euros, mientras que la actividad de fibra óptica de Reintel generó una cifra de negocio de 34,4 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo, bajo la presidencia de Beatriz Corredor, aumentó un 5,8% en los primeros tres meses de 2026, alcanzando los 338,8 millones de euros. Redeia incrementó significativamente su inversión en la transición energética y el desarrollo industrial del país, aumentando un 43% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025.

La compañía destinó un total de 338,4 millones de euros a la operación y el transporte del sistema eléctrico español entre enero y marzo, lo que representa más del 96% de su inversión total, que superó los 350 millones de euros, un 38% más que el año anterior. Este aumento de la inversión se alinea con el plan estratégico del grupo, que prevé inversiones anuales de alrededor de 1.500 millones de euros en el operador de sistemas de transmisión (TSO) en los próximos años.

De esta cantidad, 312 millones de euros se destinaron al desarrollo de la red de transporte, en comparación con los 218 millones de euros del año anterior, lo que ha acelerado la construcción de nuevas líneas, subestaciones y la renovación de activos existentes. Paralelamente, la deuda financiera neta de Redeia aumentó en 95,2 millones de euros, alcanzando los 5.569,4 millones de euros a cierre de marzo.

Las mayores inversiones del grupo se vieron parcialmente compensadas por la generación de caja y la recepción de subvenciones relacionadas con la financiación de proyectos, como la interconexión con Francia a través del Golfo de Vizcaya y los fondos PRTR. Redeia mantiene su objetivo de que el 100% de su deuda financiera se financie con criterios ESG para el año 2030.

A finales de marzo, el porcentaje de deuda bajo criterios ESG se situaba en el 82%, aumentando al 83% si se considera la emisión de bonos de abril. En cuanto al dividendo, el consejo de administración ha propuesto a la Junta General de accionistas el reparto de un dividendo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

De esta cantidad, se descontarán los 0,20 euros por acción ya pagados a cuenta el 7 de enero, lo que implica un dividendo complementario de 0,60 euros que se abonará previsiblemente en julio. Respecto a la investigación del apagón eléctrico, Redeia reitera su decisión de no registrar provisiones en sus cuentas, basándose en los informes de la CNMC, la apertura de expedientes regulatorios (incluyendo uno considerado 'muy grave' por Red Eléctrica) y las conclusiones de un panel de expertos europeos, que no identificaron incumplimientos ni conductas atribuibles al operador del sistema.

La compañía argumenta que los hechos investigados no implican necesariamente la atribución del origen del apagón a las empresas afectadas, ya que el incidente tuvo un origen multifactorial y los interesados podrán presentar alegaciones y pruebas en su defensa





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