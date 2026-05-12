Red Eléctrica acusa a CNMC de conflicto de interés y falta de precisión en expedientes sancionadores por apagón

Red Eléctrica, filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha arremetido contra la CNMC y acusado a este organismo de conflicto de interés y falta de precisión extrema en sus expedientes sancionadores por el apagón masivo ocurrido en España en abril de 2025 y otras oscilaciones de tensión eléctrica ocurridas en España desde hace dos años antes. REE ha acusado a la CNMC de incurrir en una situación en la que es juez y parte en la batalla del apagón, aunque también ha acusado a la CNMC de falta de precisión extrema en sus expedientes.

Red Eléctrica , filial del grupo semiestatal Redeia (REE) y encargado del transporte y operación del sistema eléctrico en España, se ha dirigido contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) acusándola de 'conflicto de interés' y 'falta de precisión' extrema en sus expedientes sancionadores por el apagón masivo ocurrido en España en abril de 2025 y otras oscilaciones de tensión eléctrica ocurridas en España desde hace dos años, antes de aquel colapso.

REE ha acusado a la CNMC de incurrir en una situación en la que es juez y parte en la batalla del apagón, al haber abierto expedientes por fallos en el sistema eléctrico de hace meses o incluso años antes. REE también ha acusado a la CNMC de una falta de precisión extrema en sus expedientes, por no incorporar en ellos toda la documentación aportada por la empresa





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