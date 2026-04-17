Red Clandestina Ayuda a Migrantes a Fingir Homosexualidad para Obtener Asilo en Reino Unido

Investigación de la BBC revela una industria ilegal de asesores y bufetes de abogados que cobran miles de libras a migrantes para que simulen ser homosexuales y obtener asilo en Reino Unido, fabricando historias y pruebas falsas.

Una red clandestina de bufetes de abogados y asesores está cobrando miles de libras a migrantes para ayudarles a fingir ser homosexuales y así permanecer en Reino Unido . La investigación encubierta de la BBC ha destapado cómo se proporcionan historias falsas y pruebas fabricadas, como cartas, fotografías e informes médicos, a personas a quienes se les vence la visa. Estos solicitan asilo alegando ser homosexuales y temer por sus vidas si regresan a Pakistán o Bangladesh.

El Ministerio del Interior británico ha declarado que quienes abusen del sistema se enfrentarán a todo el peso de la ley, incluida la expulsión. El sistema de asilo del Reino Unido ofrece protección a quienes corren peligro en sus países de origen, como en Pakistán y Bangladesh, donde las relaciones homosexuales son ilegales. Sin embargo, la investigación de BBC News revela una explotación sistemática de este proceso por parte de asesores legales que cobran a migrantes, principalmente aquellos con visados caducados, para facilitar su permanencia en el país. Se han documentado casos de bufetes que cobran hasta 7.000 libras por solicitudes de asilo falsas, prometiendo bajas probabilidades de rechazo. Los solicitantes fingen depresión para obtener informes médicos favorables, e incluso se han reportado casos de mentir sobre ser VIH positivo. Una asesora de inmigración presumió de más de 17 años de experiencia ayudando a presentar solicitudes fraudulentas, e incluso ofreció la posibilidad de que una esposa pudiera presentar una solicitud falsa haciéndose pasar por lesbiana una vez obtenido el asilo. Otro abogado de un bufete distinto admitió haber ayudado a personas a fingir ser homosexuales o ateos para obtener asilo. Propuso ayudar con una solicitud falsa por 1.500 libras, más entre 2.000 y 3.000 libras adicionales por la creación de pruebas. La investigación también se adentró en eventos organizados por grupos como Worcester LGBT, que se presentan como de apoyo a solicitantes de asilo homosexuales. A pesar de su afirmación de dar la bienvenida solo a homosexuales reales, varios asistentes admitieron ante el reportero encubierto que la situación no era del todo transparente. Un hombre identificado como Zeeshan fue más allá en sus declaraciones. El recorrido del reportero encubierto comenzó al contactar con Mazedul Hasan Shakil, asistente legal en Law & Justice Solicitors y fundador de Worcester LGBT. Inicialmente, Shakil dudó en ayudar, pero tras una llamada en urdu, se mostró más dispuesto a ayudar al reportero a permanecer en el país, explicándole cómo podría solicitar asilo alegando ser gay





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