La defensa de Ahmed Chelh alega que la víctima Eva Blanco nunca subiría a un coche con un hombre marroquí para impugnar su condena.

El juez instructor número 4 de Torrejón de Ardoz (Madrid) debe determinar si concede la libertad al marroquí Ahmed Chelh tras recibir un recurso legal que cuestiona su responsabilidad penal por el asesinato de Eva Blanco en Algete (Madrid) en 1997. La defensa del acusado presenta una estrategia basada en perfiles sociológicos y raciales, afirmando que la joven de 16 años jamás habría accedido a subir al vehículo de un hombre marroquí, independientemente de los indicios forenses que lo vinculan al crimen.

Argumentos defensivos y perfil racial

El escrito presentado por el equipo jurídico de Chelh sostiene que los testimonios de amigos y familiares siempre han indicado que la adolescente era muy cautelosa con los desconocidos, especialmente si estos pertenecían a otras razas. Los defensores alegan que la investigación de la Guardia Civil, activa desde hace 18 años, está indagando sobre una posible vinculación de la víctima con una banda neonazi, una teoría que busca desconectar el perfil de Chelh del contexto del crimen.

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Las fuentes judiciales señalan que en los diarios personales de Eva se encontraron dibujos con simbología neonazi, aunque se acreditó que ninguno de sus conocidos compartía esta ideología. La defensa intenta utilizar este elemento para crear dudas sobre el modus operandi del asesino, sugiriendo que el perfil elaborado inicialmente apuntaba a un hombre mayor con quien Eva habría mantenido relaciones sexuales consentidas antes del ataque fatal.

La contundencia de las pruebas de ADN

Sin embargo, la prueba científica que fundamenta la detención de Chelh es considerada por los investigadores como rotunda y difícil de refutar. Restos de semen hallados en la víctima permitieron realizar una prueba novedosa de análisis de ADN llevada a cabo por el Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, el cual aportó la conexión biológica directa.

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La pista que llevó hasta Chelh surgió cuando el análisis genético acotó a personas de origen marroí asentadas en las zonas de Algete y Cobeña. Tras solicitar muestras biológicas voluntarias, se detectó que uno de los hermanos del acusado tenía un ADN muy similar al del criminal, lo que permitió identificar a Chelh, quien residía en Pierrefontaine-Les-Varans (Francia) desde 1999.

Detención en Francia y negativa a declarar

La Gendarmería francesa atrapó a Ahmed Chelh por orden del juzgado de Madrid, con la colaboración de agentes de la Guardia Civil desplazados desde Tres Cantos. Tras su detención, Chelh ofreció versiones contradictorias, admitiendo inicialmente en la Fiscalía francesa que dos hombres le obligaron a eyacular sobre la víctima, aunque posteriormente se negó a declarar en España bajo consejo de su defensa.

Chelh, casado dos veces y padre de cinco hijos, permanece en prisión desde el 9 de octubre. Su abogado insiste en que, dejando de lado el ADN, los indicios circunstanciales no apuntarían a su autoría, cuestionando cómo pudo retener a Eva durante seis kilómetros de trayecto sin que la chica se defendiera, dado el contexto de agresión sexual y detención ilegal por el que ha sido procesado.