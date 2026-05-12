Recuperar la antigua barrera del estrecho de Bering para estabilizar la AMOC

Un estudio publicado en Science Advances propone recuperar de manera artificial parte de aquella antigua barrera mediante tres presas colocadas a lo largo del estrecho de Bering. Según Live Science, el investigador climático Jelle Soons y el oceanógrafo Henk Dijkstra creen que esa intervención podría ayudar a estabilizar la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, conocida como AMOC.

Mucho antes de que existieran las fronteras entre Rusia y Estados Unidos, varias rutas de paso unían dos masas continentales que hoy parecen separadas por completo.

El estrecho de Bering ocupa ese espacio situado entre Siberia y Alaska y actúa como una franja marítima que conecta el Pacífico con el Ártico. En algunos puntos apenas supera los 80 kilómetros de anchura y cuenta con pequeñas islas en mitad del recorrido, algo que explica por qué ha sido visto durante siglos como un lugar estratégico para el comercio, la navegación y el movimiento de poblaciones. En la Antigüedad la situación era muy distinta.

Hace millones de años existió allí una conexión terrestre que impedía el intercambio de agua y permitía caminar entre Asia y Norteamérica. Esa franja desapareció con los cambios del nivel del mar, aunque todavía sigue ocupando un lugar importante para entender la historia climática del planeta y los desplazamientos humanos que atravesaron esa región helada





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