Recuperan casi toda la colección robada en Torrellano tras operativo policial

La Policía Nacional detuvo a un vecino que sustrajo una valiosa colección de piezas de construcción valorada en más de diez mil euros, logró recuperar la mayor parte de los objetos en tiendas de segunda mano y en el domicilio del sospechoso, y los devolvió a su dueño.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda situada en la pedanía de Torrellano , en la provincia de Alicante, durante el último fin de semana de mayo.

Un vecino denunció que habían irrumpido en su domicilio, forzando una de las ventanas y sustraendo gran parte de una valiosa colección de piezas de construcción que almacenaba en su casa. El propietario, que además dirige una tienda especializada en ese tipo de artículos, estimó que el valor total del lote superaba los diez mil euros, señalando que la naturaleza de algunas piezas era tan exclusiva que resultaba prácticamente imposible que un particular en España las pudiera poseer legalmente.

Tras la denuncia, la Policía Nacional activó inmediatamente los protocolos de investigación y comenzó a rastrear los contactos del ladrón. Durante las pesquisas, los agentes detectaron una venta masiva de varios de los objetos sustraídos en una tienda de segunda mano de la ciudad.

Asimismo, revisaron otros canales de compraventa de artículos usados y comprobaron que el mismo individuo había intentado comercializar más piezas vinculadas a la colección en diversos puntos de Alicante. Ante esta evidencia, los cuerpos de seguridad intervinieron los artículos de forma cautelar, los presentaron al denunciante y le devolvieron todos los objetos que pudo identificar como suyos. La víctima reconoció cada pieza y confirmó su autenticidad, lo que permitió cerrar la mayor parte del caso.

Las pesquisas revelaron que el sospechoso era, de hecho, un vecino de la víctima. Los investigadores pusieron en marcha una captura preventiva y lograron detener al individuo justo cuando se disponía a vender más elementos de la colección en otra tienda de segunda mano. En esa ocasión, también se encontraron varios artículos adicionales que habían sido sustraídos del domicilio del denunciado.

Posteriormente, al registrar el domicilio del detenido, los agentes recuperaron una importante parte del patrimonio robado, así como otros objetos que también habían sido hurtados en la misma vivienda. Tras la práctica de las diligencias correspondientes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, donde se iniciará el proceso judicial que determinará las penas aplicables por el robo y la venta ilícita de bienes de alto valor cultural y patrimonial.

La actuación policial ha permitido devolver prácticamente la totalidad de la colección a su legítimo propietario y ha demostrado la eficacia de la cooperación entre los comercios de segunda mano y las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de objetos robados





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