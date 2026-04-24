Recuperación de Cotizaciones por Prácticas Formativas: Una Oportunidad para Miles de Trabajadores

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permite a trabajadores recuperar hasta cinco años de cotización por prácticas formativas realizadas antes de 2024 (no remuneradas) o antes del 1 de noviembre de 2011. La medida beneficia a estudiantes universitarios, de formación profesional, enseñanzas artísticas y programas de investigación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por la ministra Elma Saiz , ha anunciado una medida significativa que permitirá a un amplio grupo de trabajadores recuperar hasta cinco años de cotización correspondientes a sus prácticas formativas.

Esta iniciativa responde a una necesidad histórica de reconocer el valor de las prácticas académicas y profesionales, especialmente aquellas realizadas antes de la implementación de regulaciones que garantizaban la cotización durante estos periodos. La norma se dirige específicamente a aquellos individuos que completaron prácticas académicas y no vieron reflejada su contribución a la Seguridad Social antes de 2024, en el caso de prácticas no remuneradas, o antes del 1 de noviembre de 2011 en otras circunstancias.

Esta decisión representa un avance importante en la protección social de los trabajadores y en el reconocimiento de su trayectoria formativa como un componente esencial de su vida laboral. La medida busca corregir una situación de inequidad y brindar a estos trabajadores la oportunidad de mejorar sus prestaciones futuras, al aumentar el periodo de cotización que se tiene en cuenta para el cálculo de su pensión.

Se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la economía, al fortalecer el sistema de pensiones y al incentivar la participación en programas de formación y prácticas. El Ministerio ha puesto a disposición de los interesados toda la información necesaria para facilitar el proceso de solicitud y garantizar que se cumplan los requisitos establecidos.

La implementación de esta norma es un claro ejemplo del compromiso del gobierno con la justicia social y la protección de los derechos de los trabajadores. La regulación abarca cuatro categorías principales de prácticas formativas. En primer lugar, se incluyen las prácticas realizadas por estudiantes universitarios, tanto aquellos que buscaban obtener un título oficial como grado, máster o doctorado, como aquellos que cursaban títulos propios de la universidad.

En segundo lugar, se contemplan las prácticas llevadas a cabo por alumnos de formación profesional, con la excepción de aquellas que se desarrollaban en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, aquellas que tenían un carácter laboral. En tercer lugar, se incluyen las prácticas realizadas por estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

Finalmente, se consideran los participantes en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero. Esta amplia cobertura demuestra la intención del Ministerio de incluir a la mayor cantidad posible de trabajadores que se hayan beneficiado de programas de prácticas formativas en el pasado.

Es importante destacar que la elegibilidad para esta medida está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos específicos, como la fecha de realización de las prácticas y su carácter no remunerado en algunos casos. El Ministerio ha establecido un proceso claro y transparente para la solicitud de la recuperación de cotizaciones, con el objetivo de garantizar que todos los trabajadores que cumplan con los requisitos puedan acceder a este beneficio.

La medida representa una oportunidad única para aquellos que, en el pasado, no pudieron cotizar durante sus prácticas formativas, y les permite mejorar su situación futura en términos de seguridad social. Para ser elegible, las prácticas o becas no remuneradas deben haber sido completadas antes del 1 de noviembre de 2011.

Esta fecha límite se justifica por el hecho de que, a partir de esa fecha, la Seguridad Social aprobó una legislación que establecía que las prácticas debían cotizar como si fueran un salario. En el caso de prácticas no remuneradas realizadas después del 1 de enero de 2024, también se podrán computar los periodos correspondientes. Por lo tanto, se podrán tener en cuenta hasta cinco años de periodos de prácticas no remuneradas.

Los beneficiarios de esta medida incluyen a trabajadores con títulos universitarios, máster en formación o diplomas de expertos, así como aquellos relacionados con la formación profesional y las enseñanzas artísticas superiores, profesionales y deportivas, siempre y cuando pertenezcan al sector científico. También se incluyen aquellos que participaron en estudios de doctorado y en programas de formación investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Es crucial tener en cuenta que las personas interesadas tienen un plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2028 para presentar su solicitud. Este plazo amplio busca facilitar el acceso a la medida a todos los trabajadores que cumplan con los requisitos, y les brinda tiempo suficiente para recopilar la documentación necesaria y completar el proceso de solicitud.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria para comprender los requisitos y el procedimiento de solicitud, a través de su página web y otros canales de comunicación





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