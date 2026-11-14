Recuerdos de un autor en Santiago: Amantes, libros y la sombra del pasado

Un escritor revisa sus experiencias en Santiago, evocando a dos amantes, Josefina y Elena, y reflexionando sobre el impacto de sus relaciones pasadas en su vida actual y su obra literaria.

En las alturas del piso veintidós de una torre de vidrio oscuro junto al cerro San Cristóbal, un conocido escritor chileno revive los ecos de una época marcada por la fama, el secreto y el desamor. La narrativa recupera el encuentro con Josefina, una célebre actriz de teatro y cine que presentaba su novela 'La noche es virgen' ante una audiencia selecta en un lujoso salón de hotel. Esta cita inicial no fue casual, sino el comienzo de una relación intensa que se desarrolló en la sombra.

La Relación Secreta con Josefina y los Libros

Joselina, quien tenía veintiocho años en aquel entonces, mantenía una vida familiar pública que le prohibía revelar su vínculo con el autor. Él, por su parte, contaba treinta y tres años y era padre de dos hijas,刚从离婚中解脱出来，却没有兴趣建立新的复杂关系。La diferencia de edad y la condición matrimonial de ella dictaron que los encuentros fueran estrictamente confidenciales, diseñados para proteger la reputación del esposo de la actriz y evitar los chismes que podrían dañar su carrera profesional en los medios chilenos.

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Con el paso del tiempo, el escritor reflexiona que Josefina no se enamoró de su persona, sino de la figura del autor detrás de sus obras. Ella no buscaba un compañero de vida, sino interactuar con el hombre que escribía las historias que ella admiraba. Este malentendido, conveniente para ambas partes durante un par de años, terminó cuando Josefina decidió poner fin a la aventura y alejarse de su vida. Antes de su partida definitiva, la actriz tomó fotografías íntimas del escritor, imágenes que ahora temen ser utilizadas como herramienta de chantaje emocional o económico en el futuro.

Elena: La Segunda Amante Enigática del Hotel

Mientras duraba su vínculo con Josefina, el autor mantuvo otra relación paralela y igualmente oculta con una escritora llamada Elena, hija de inmigrantes palestinos. La diferencia de edad era aún mayor, ya que ella tenía solo veintidós años y, a pesar de su juventud y su espíritu travieso, se la describía como una mujer que aún era virgen y reacia a entregarse completamente. Elena era descrita como rolliza, coqueta y de pelo ensortijado, una figura que entretenía al escritor con su personalidad única.

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Uno de los recuerdos más vívidos asociados a Elena ocurrió durante la final del Mundial de fútbol entre Brasil y Alemania. El escritor decidió pasar la noche jugando un "partido aparte" con su amante en el hotel, perdiéndose grandes partes del encuentro deportivo en la televisión. Esta elección refleja una indiferencia hacia los equipos participantes, ya que sentía antipatía hacia tanto los brasileños como los alemanes, priorizando la conexión personal sobre el evento deportivo global que ocurría simultáneamente.

Reflexiones sobre la Fama y el Aislamiento Actual

Veintiún años después de aquellos días en Santiago, la perspectiva del escritor ha cambiado radicalmente. Actualmente reside en la isla de Miami, donde celebra su vida familiar con sus hijas, a quienes admira profundamente. Sin embargo, la relación con las figuras de su pasado ha quedado congelada en el tiempo. Josefina y Elena se han convertido en presencias fantasmales en su memoria, recordándole una identidad pasada que ya no pertenece al presente. El aislamiento actual en su suite se rompe solo para pasear por el club del piso diez, contemplando el horizonte urbano que le recuerda a Manhattan.

La narrativa también toca la compleja relación con sus exesposas y amigos. A pesar de los promesas hechas a su entonces esposa, quien vivía en Lima con sus hijas, el escritor admitió haberse comportado de manera clandestina durante su cumpleaños número cuarenta, celebrándolo con una joven argentina. Esta decisión generó un distanciamiento futuro, ya que aquel joven, que ahora recorre los medios de comunicación de su ciudad natal, se refiere al escritor con desdén, utilizando un apodo ofensivo que este admite no poder refutar con argumentos lógicos.

El Legado Literario y las Conexiones Humanas

Más allá de las relaciones personales, el texto destaca la importancia del trabajo intelectual como ancla en medio del caos emocional. El escritor describe la obligación de sentarse a escribir cada día, utilizando la disciplina creativa como un mecanismo de supervivencia frente a la soledad y el arrepentimiento. La presencia invisible de sus antiguas amantes chilenas sirve como un recordatorio constante de que, en algún momento, su identidad estuvo profundamente arraigada en Chile, un lazo que el tiempo y el cambio geográfico han debilitado pero no borrado.

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La historia finaliza con una nota de melancolía y aceptación. El escritor reconoce que, aunque sus hijas son su motivo central de alegría en Miami, el pasado no desaparece. Las fotografías de Josefina y los recuerdos de Elena siguen existiendo, ya sea en la mente del autor o en posesión de aquellos que ya no tienen interés en mantener el silencio. Esta reflexión sobre la fama, el erotismo y la literatura ofrece una visión íntima sobre cómo las decisiones personales definen nuestra trayectoria vital y cómo el tiempo transforma a los amantes en fantasmas inolvidables.