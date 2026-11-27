Los recortes financieros del gobierno federal a la asistencia alimentaria internacional golpean a los agricultores de frijoles en Nebraska y reducen la ayuda global.

Jim Darnell, un agricultor de 77 años que dirige JD Farms en el oeste de Nebraska, enfrenta su tercera generación de cultivo de frijoles en un contexto de crisis económica severa. Darnell declaró a CNN que el próximo año se presentará como un periodo especialmente difícil para la agricultura en su región, marcando el inicio de un nuevo ciclo de incertidumbre financiera.

La familia Darnell ha dedicado tres generaciones a cultivar frijoles en Nebraska, pero los últimos años han sido los más desafiante de su historia empresarial. Los agricultores locales han sufrido una serie de golpes consecutivos que han mermado la rentabilidad de sus operaciones. Entre las principales causas se encuentran la sequía extrema, los precios prohibitivos del combustible y los fertilizantes, además de la interrupción del mercado de excedentes agrícolas.

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El impacto directo de los recortes presupuestarios

Los recortes presupuestarios de Washington a los programas de asistencia alimentaria y el desmantelamiento abrupto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a principios del año pasado provocaron que los agricultores y los silos de cosechas no pudieran vender tanto a programas de ayuda como Food for Peace o el Programa McGovern-Dole de Alimentos para la Educación.

Cada vez que se pierde un cliente final en estos mercados de ayuda, los precios de los cultivos como los frijoles de Darnell caen drásticamente. A pesar de las dificultades financieras, el agricultor afirma enorgullecerse de contribuir a cualquier programa que reduzca el hambre en el mundo. Señala que los frijoles son ideales para estos programas porque son ricos en proteínas y se conservan muy bien.

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Reducción financiera de los programas de ayuda

Estados Unidos tiene una larga trayectoria bipartidista de apoyo a programas de asistencia alimentaria destinados tanto a ayudar a los agricultores nacionales como a combatir el hambre en el mundo. Según el Departamento de Estado de EE.UU., Food for Peace ha alimentado a más de 4.000 millones de personas desde su creación en la década de 1950. Este programa compra productos a agricultores estadounidenses cada año para enviarlos a poblaciones con inseguridad alimentaria en el extranjero.

Sin embargo, el Congreso recortó recientemente la financiación gubernamental para el programa Alimentos para la Paz en aproximadamente un 25%. El presupuesto pasó de unos US$1.620 millones anuales a US$1.200 millones para el año fiscal 2026. Además, la administración Trump ha destinado aún menos dinero a este fin. La cantidad gastada por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) en productos básicos de ayuda alimentaria en 2025 y 2026 se redujo en aproximadamente un 55% en comparación con los niveles de gasto de 2024 bajo la administración Biden.

Consecuencias humanitarias y perspectivas futuras

Imágenes de archivo de la cosecha de frijoles en Kaufman Farms en Gering, Nebraska, muestran la gravedad de la situación. La granja no pudo sembrar frijoles este año debido a la grave sequía. Cathy Kaufman, cuya esposa dirige una granja familiar que cultiva frijoles y maíz desde hace cinco generaciones, comentó que es una situación beneficiosa para todos y asombroso pensar que los agricultores de Nebraska pueden contribuir a la seguridad mundial.

Sam Vigersky, investigador de asuntos internacionales en el Consejo de Relaciones Exteriores, advirtió que el impacto de estos recortes se está manifestando en la vida de las personas de la manera más catastrófica imaginable. Vigersky, quien anteriormente se desempeñó como asesor humanitario principal del embajador de EE.UU. ante la ONU, afirmó que cuando se le quita dinero a un programa como Alimentos para la Paz, se le quita el alimento a niños que mueren de hambre.

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La Casa Blanca propuso inicialmente recortar la totalidad del presupuesto destinado a Alimentos para la Paz y al programa internacional Alimentos para la Educación McGovern-Dole. La crisis global se agrava con el colapso de la respuesta al ébola, donde trabajadores de la Cruz Roja enfrentan la mortal crisis en lugares como Rwampara, República Democrática del Congo. Un estudio estima que los recortes provocarán 9,4 millones de muertes globales para 2030.

Apoyo político y coaliciones históricas

A pesar de las propuestas de la Casa Blanca, Jocilyn Estes, analista política sénior del Centro para el Desarrollo Global (CGD), señala que el Congreso ha demostrado un apoyo constante a los programas de distribución de alimentos básicos. Históricamente, estos programas de asistencia alimentaria han contado con el respaldo de una coalición bipartidista de intereses agrícolas, empresas navieras y organizaciones humanitarias.

La disolución de USAID un año atrás deja un vacío institucional que continúa afectando la logística de ayuda internacional. Un saco de trigo de USAID afuera de un refugio en Mekele, Etiopía, el 20 de marzo de 2025, sirve como recordatorio visual de la dependencia global de estas ayudas. La falta de fondos amenaza la estabilidad de los precios agrícolas en Nebraska y la seguridad alimentaria en regiones vulnerables de África y el Congo.