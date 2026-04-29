Récord histórico de pasajeros en los aeropuertos de Balears en 2025: crecimiento turístico y preocupaciones por la turistificación

El archipiélago balear cerró 2025 con cifras récord en el turismo aéreo, superando los 47 millones de pasajeros en sus aeropuertos. Aunque se ha recuperado el nivel prepandemia, el aumento de la capacidad aeroportuaria genera preocupaciones sobre la crisis de vivienda y la presión demográfica en las islas.

El archipiélago balear cerró el año 2025 con un récord histórico en el turismo aéreo, consolidándose como uno de los destinos más demandados del Mediterráneo.

Los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa registraron cifras sin precedentes en el número de pasajeros. Palma alcanzó los 33,8 millones de viajeros, Menorca los 4,2 millones y Eivissa los 9,1 millones, lo que representa un aumento del 42,3%, 50,1% y 41,1% respectivamente en la última década.

A pesar de que Menorca tiene una superficie mayor que Eivissa, los movimientos aéreos en esta última isla superan con creces a los de la primera, lo que demuestra la fuerte demanda turística que experimenta. En total, el archipiélago pasó de gestionar 33 millones de pasajeros en 2015 a 47,1 millones en 2025, un incremento del 42,8%.

Esta evolución refleja la estrategia de Aena de ampliar frecuencias y crear nuevas rutas aéreas para maximizar el rendimiento de las infraestructuras y alimentar la economía turística, según explicó Pere Joan Femenia, fundador de Fridays for Future Mallorca y miembro de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma. En cuanto a los picos de ocupación, Eivissa estableció su récord el 9 de agosto de 2016 con 336.038 personas, cifra que se acercó en 2025 con 333.667 viajeros.

Mallorca, por su parte, batió su récord el 4 de agosto de 2025 con casi 1,5 millones de personas, superando el pico de 2015, que fue de 1.423.534. José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB en Eivissa, destacó que se han recuperado los niveles prepandemia e incluso se han superado, aunque advirtió que la estancia media de los turistas ha disminuido, lo que compensa en parte el aumento de pasajeros.

Sin embargo, el Índice de Presión Humana (IPH) no refleja un aumento proporcional en la densidad de personas en las islas, lo que sugiere que muchas de estas personas son las mismas y que las estancias son más cortas. Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra en Eivissa, señaló que Menorca, a pesar de su menor popularidad en comparación con Eivissa, tiene un perfil turístico más enfocado a la tranquilidad y el paisaje, lo que limita la presión demográfica.

Roselló también analizó un punto de inflexión en 2025, con un aumento del turismo internacional y una disminución del nacional, especialmente en el caso de Ibiza, donde el turismo alemán cayó y el británico fluctuó. Además, destacó la aparición de una cuarta nacionalidad, compuesta por turistas de diversas nacionalidades emergentes. A pesar del crecimiento turístico, el aumento de la capacidad aeroportuaria ha generado preocupaciones sobre la crisis de vivienda y la turistificación.

Pere Joan Femenia criticó el DORA III, el plan de inversiones de Aena para 2027-2031, que incluye nuevas rutas aéreas que podrían agravar la crisis de vivienda en Balears. En concreto, se invertirán 622 millones de euros en el aeropuerto de Palma, 229,7 millones en Eivissa y 170,7 millones en Menorca, lo que supondrá una ampliación del 30% y 25% respectivamente.

Femenia consideró que estas inversiones son incongruentes, ya que inevitablemente aumentarán la capacidad aeroportuaria, contradiciendo las declaraciones de la anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la no ampliación del aeropuerto de Palma





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