Récord histórico de afiliación a la Seguridad Social en octubre con 22,6 millones

El empleo español alcanza un máximo histórico de 22,6 millones de afiliados impulsado por la regularización migratoria. El paro crece en 43.100 personas este octubre.

La Seguridad Social ha registrado un aumento sin precedentes en la afiliación laboral durante el mes de octubre, sumando 187.000 nuevos trabajadores. Esta cifra rompe un nuevo récord histórico al situar el número total de personas dadas de alta en más de 22,6 millones, consolidando una tendencia alcista impulsada principalmente por el proceso de regularización de migrantes.

Dinamismo del mercado laboral y regularización

El Ministerio de Trabajo destaca que el proceso de regularización de migrantes sigue siendo el motor principal que impulsa la afiliación de nuevos trabajadores de alta. Este dinamismo extraordinario ha permitido alcanzar una media de 22.624.165 personas ocupadas afiliadas a la Seguridad Social durante el periodo analizado. La creación de empleo se acelera con un ritmo interanual del 3,6%, lo que representa un incremento cercano a 785.000 afiliados respecto al mismo mes del año anterior.

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Cifras récord por género y nacionalidad

Los datos desglosados revelan máximos históricos en diversos segmentos del mercado laboral. Las mujeres superan los 10,7 millones de afiliadas, mientras que los hombres rozan los 12 millones. Los trabajadores autónomos alcanzan por primera vez en la serie histórica la cifra de más de 3,5 millones. Además, los trabajadores extranjeros se acercan a los 3,7 millones, representando el 16,4% del total de la fuerza laboral.

Impacto específico de la regularización migratoria

La regularización ha tenido un impacto directo y cuantificable en la estructura del empleo extranjero. A finales de octubre, el número de afiliados extranjeros provenientes de este proceso alcanzó las 490.586 personas. Desde abril, cuando se inició el procedimiento, un total de 557.410 afiliados han estado al menos un día en alta. Colombia lidera este grupo con el 27,6% de los afiliados, seguida por Venezuela con el 15,7%. El 75% de estas personas están empleadas como trabajadoras por cuenta ajena en el Régimen General.

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Evolución del desempleo y perspectivas oficiales

Por el lado contrario, el paro registrado experimentó un incremento de 43.100 personas, elevando el total a 2.422.633 parados apuntados en las oficinas públicas de empleo. Aunque esta cifra es superior a la registrada en octubre de 2025, el Ministerio de Trabajo asegura que no son datos alarmantes. Yolanda Díaz, titular del departamento, insiste en que el paso por el paro será breve y casi burocrático para la mayoría, facilitando su inserción laboral mediante ayudas a las empresas.

Análisis sectorial y distribución territorial

La creación de empleo se concentra desproporcionadamente en Cataluña y Madrid, que juntas absorben el 39% del total del aumento de trabajadores. En términos sectoriales, la construcción lidera el crecimiento interanual con un +7,3%, seguida por Actividades Inmobiliarias (+5,8%) y Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+5,3%). Estos datos reflejan una economía resiliente que continúa generando puestos de trabajo a pesar de las fluctuaciones estacionales propias del calendario laboral.