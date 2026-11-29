La participación en las elecciones generales del 29 de noviembre establece un nuevo récord histórico con un 68,16% a las 18 horas, superando cifras de 1996 y 2023.

El proceso electoral de las elecciones generales celebradas el 29 de noviembre ha consolidado un hito sin precedentes en la democracia española al registrar una participación ciudadana histórica. Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior a las 18:00 horas de aquel domingo, el 68,16 por ciento del censo había ya ejercido su derecho al voto. Este porcentaje representa un salto cualitativo significativo respecto a los comicios anteriores, marcando un nuevo punto de referencia para la mobilización social en el país.

Superación del máximo histórico de 1996

La cifra de participación a las 18 horas supera en 4,71 puntos porcentuales al anterior récord registrado a esta misma hora, que databa de 1996 y se situaba en el 63,45 por ciento. Esta actualización, hecha pública a las 18:13 horas, confirma que la tendencia ascendente se mantiene firme durante la jornada electoral. El dato no solo rompe una barrera de casi tres décadas, sino que también deja atrás ampliamente los resultados de la convocatoria de julio de 2023, donde la participación a las 18:00 horas fue del 53,13 por ciento.

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Impulso en La Rioja y diferencia con 2023

En el ámbito autonómico, La Rioja ha mostrado un dinamismo electoral aún más pronunciado, registrando que el 70,6 por ciento de su electorado ya había votado a las 18:00 horas. Este porcentaje corresponde a un total de 163.460 personas que han acudido a las urnas. La diferencia con las elecciones generales de noviembre de 2023 es contundente, ampliándose en 13,39 puntos porcentuales, ya que en aquella ocasión solo se habían contabilizado 133.890 votos a esta misma hora. Mientras que a las 14:00 horas la brecha era de cinco puntos, la distancia se ha expandido continuamente a medida que avanzaba la tarde.

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Cifras absolutas y comparación nacional

A nivel estatal, el volumen absoluto de votantes refleja también un crecimiento sustancial. Hasta la actualización de las 18:00 horas, se había contabilizado la votación de 24.125.236 personas. Esta cifra supera en 5.453.629 votos al segundo avance de las elecciones de julio de 2023. La comparativa con noviembre de 2019, donde la participación a las 18:00 horas fue del 56,85 por ciento, muestra una diferencia de 11,31 puntos porcentuales a favor de la jornada actual, consolidando una tendencia de recuperación de la confianza electoral.

Contexto temporal y datos específicos

Los datos presentados hacen referencia exclusivamente al proceso del 29 de noviembre. La estructura de los informes oficiales permite seguir la evolución minuto a minuto, aunque el hito de las 18:00 horas se consolida como un indicador clave de la intensidad del día. La superación de los máximos históricos de 1996 y las diferencias marcadamente positivas frente a 2019 y 2023 subrayan la particularidad de este ciclo electoral. Cada punto porcentual adicional representa una cifra millonaria de ciudadanos que han participado en la definición del futuro político.