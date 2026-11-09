Récord de mujeres en el Congreso: 159 legisladoras tras las elecciones de 2026

Un número histórico de 159 mujeres ocuparán escaños en el Congreso tras las elecciones de 2026. El análisis detalla la disparidad partidista y el impacto en la representación política.

Un total de 159 mujeres, integradas por miembros de ambos partidos políticos, tomarán posesión de sus escaños en el próximo Congreso de Estados Unidos. Este nuevo récord, confirmado por los datos del Centro para las Mujeres Estadounidenses y la Política de la Universidad de Rutgers y las proyecciones electorales de CNN, implica siete legisladoras adicionales respecto a la composición actual de la Cámara de Representantes y el Senado. La reunión del 120º Congreso está programada para enero de 2026, momento en el que la presencia femenina alcanzará el 30 por ciento del cuerpo legislativo.

Diversidad histórica y límites de paridad

El nuevo grupo de legisladoras que se incorpora al poder legislativo este año destaca por su diversidad sin precedentes. Entre los escaños renovados se incluyen a la primera senadora de origen nativo americano, la primera representante negra del estado de Colorado y la primera representante hispana de Nebraska. No obstante, aunque estos logros marcan un avance significativo, todavía faltan aproximadamente 100 escaños para alcanzar la paridad de género plena en las cámaras federales.

Also read La energía solar supera a la nuclear y lidera la transición global en 2026

Los estudiosos de la política notan que estos avances no se han distribuido uniformemente por el espectro político. La mayoría de las ganadoras pertenecen al Partido Demócrata, con una concentración particularmente fuerte en la Cámara de Representantes. Por el contrario, la representación femenina en el Senado experimentará una disminución neta. Para los republicanos, este escenario se describe como un declive a nivel de crisis en la representación femenina dentro de ambas cámaras del Congreso.

Disparidad partidista y el papel de EMILY's List

La brecha entre partidos se refleja claramente en los números proyectados para la próxima legislatura. La Cámara de Representantes verá a un mínimo de 136 mujeres ocupando escaños, un nuevo récord histórico para esa cámara específica. Dentro de este grupo, al menos 115 serán demócratas, mientras que solo 19 serán republicanas. Esta disparidad contrasta con la composición actual, donde las mujeres demócratas superaban con creces a sus contrapartes republicanas, pero con una separación menos pronunciada.

Advertisement

Esta tendencia partidista coincide con estrategias históricas de captación y financiación. Organizaciones como EMILY's List, fundada en 1985 para apoyar a mujeres demócratas pro-derecho al aborto, han jugado un rol central. Jessica Mackler, presidenta de esta organización, describió el cambio como profundo, sísmico y generacional, argumentando que se trata de infundir una nueva generación de liderazgo en los pasillos del poder.

Impacto en políticas públicas y gobernanza estatal

La mayor presencia femenina podría influir directamente en la formulación de políticas públicas, especialmente en áreas como la atención sanitaria. Kelly Dittmar, directora de investigación en el CAWP, señala que las mujeres legisladoras priorizan incorporar voces diversas y cuestionan la falta de pruebas específicas en mujeres durante los debates. Esta perspectiva busca corregir exclusiones históricas y garantizar que las legislaciones consideren todos los demográficos.

Fuera del Congreso, las mujeres también lograron éxitos notables en el gobierno estatal, con un récord de 17 mujeres ocupando cargos de gobernadora. Entre estas figuras se encuentra Keisha Lance Bottoms en Georgia, quien es la primera mujer negra elegida para ese cargo. Además, Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de Texas, busca finalizar más de 30 años de gobiernos republicanos en ese estado.

Contestaciones pendientes y proyecciones finales

A pesar de las proyecciones, CNN aún no ha determinado ganadores en todas las contiendas, lo que podría alterar las cifras finales. La elección al Senado en Mississippi permanece demasiado reñida para proyectar un ganador. La senadora republicana saliente Cindy Hyde-Smith, la primera mujer elegida al Congreso por ese estado, enfrenta un desafío serio del demócrata Scott Colom, quien podría convertirse en el primer senador negro desde la era de la Reconstrucción.

Advertisement

La incertidumbre también afecta a Alaska, donde la demócrata Mary Peltola intenta derrotar al senador republicano Dan Sullivan. Independientemente del resultado en estas contiendas específicas, se espera que la senadora de Tennessee Marsha Blackburn renuncie a su escaño después de haber ganado la gobernación de su estado. Este conjunto de eventos definirá la composición final del Congreso que asumirá sus responsabilidades en enero de 2026.