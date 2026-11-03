Récord de 600 participantes en la décima Liga Infantil Climbat

La Liga Infantil Climbat bate su récord histórico con 600 niños y jóvenes el 25 de octubre de 2026, consolidando su décima edición como referente en escalada base.

El pasado domingo 25 de octubre de 2026 se registró un hito histórico en el mundo de la escalada juvenil. La décima edición de la Liga Infantil Climbat alcanzó una cifra sin precedentes al reunir a 600 niños, niñas y jóvenes en sus cinco centros participantes. Este evento marcó el inicio oficial de la temporada 2026-2027, consolidando la competición como uno de los eventos deportivos más importantes para las nuevas generaciones.

Cifras Récord en Cinco Rocódromos

La jornada inaugural contó con la simultaneidad de actividades en cinco ubicaciones estratégicas: La Foixarda en Barcelona, X-Madrid en Madrid, Zaragoza La Torre Outlet, Avilés ParqueAstur y Barakaldo Megapark. El número total de 600 participantes supera cualquier registro anterior, reflejando un crecimiento sostenido que ya había comenzado a notarse en temporadas previas.

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Esta nueva marca histórica demuestra que la iniciativa ha logrado capturar la atención del público joven y familiar. Los rocódromos se llenaron de escaladores, familias y acompañantes que disfrutaron de una experiencia marcada por el compañerismo y la superación personal. La décima edición confirma que la liga no solo crece en número, sino también en impacto social dentro del deporte de base.

Filosofía Inclusiva y Categorías Etarias

Desde su nacimiento hace diez ediciones, la Liga Infantil Climbat ha mantenido un objetivo claro: ofrecer una alternativa a los circuitos oficiales de competición. La filosofía se centra en crear un espacio donde cualquier niño o joven pueda experimentar la emoción de competir, independientemente de su nivel técnico o experiencia previa.

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En esta primera jornada participaron jóvenes nacidos entre 2009 y 2020, distribuidos en cuatro categorías específicas: benjamín, alevín, infantil y juvenil. Esta estructura permite adaptar los retos a cada grupo etario, asegurando que la competencia sea justa y motivadora para todos los niveles de habilidad.

Los equipos de equipadores y equipadoras prepararon bloques especialmente diseñados para la ocasión. El enfoque placeda tanto valor en el esfuerzo, el aprendizaje y la superación personal como en los resultados finales. Esta metodología ha permitido que la liga se consolide como una iniciativa de referencia para la promoción de la escalada desde la base.

Destacados Juveniles y Equipos Ganadores

Entre los participantes que destacaron durante la jornada inaugural, se mencionan nombres como Teo Andrés, Noah Bernet y Rowan Uribesalgo. Estos jóvenes representaron la élite competitiva en sus respectivas categorías, mostrando un alto nivel de preparación y técnica.

En la categoría femenina juvenil, Mara de San Nicolás, Carla Guardia y Alina Roquet formaron parte de los equipos más destacados. Sus actuaciones contribuyeron a dinamizar la competencia y a inspirar a otras participantes. La presencia de figuras emergentes como Nicole Alessandra Martínez, Chloe Bermejo y Julieta Casaus también fue notable.

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Otros competidores relevantes incluyeron a Noa Garrote, Alicia Vilarnau y Denia Pastor del equipo Climbat X-Madrid. En la representación de Climbat Zaragoza, Martin Solana, Eric Sánchez y Mateo Sainz mostraron gran talento. Lucia Romanos, Sara Romanos e Inés Royo completaron el elenco de juveniles de alto rendimiento.

Próximas Fechas y Colaboradores Oficiales

Tras el éxito de esta primera jornada, la décima edición continuará con dos citas adicionales durante la temporada 2026-2027. La segunda jornada está programada para el 21 de febrero de 2027, mientras que la tercera y última tendrá lugar el 9 de mayo de 2027.

Ambas fechas posteriores se desarrollarán simultáneamente en los cinco centros participantes, ofreciendo nuevas oportunidades para seguir sumando experiencias. La liga está abierta a todos los niños, niñas y jóvenes de las edades correspondientes, sin necesidad de pertenecer a las escuelas Climbat ni de contar con experiencia previa.

La iniciativa cuenta con el respaldo de marcas líderes como Boreal, +8000, Singing Rock, Sierra Climbing y Fixe. Asimismo, colaboran Mountain Shop Vèrtic y Climbskin, además del apoyo institucional de X-Madrid, La Torre Outlet, ParqueAstur, Fashion Outlet Barakaldo y el Ajuntament de Barcelona.