Record-breaking investment in AI startups in 2026, with fewer companies benefiting

Investment in AI startups reached a record high in the first three months of 2026, with a total of 255,000 million dollars invested, surpassing the total funds raised in the previous year. The start of 2026 marked a new high in AI investment, but the money invested was concentrated in fewer companies. Three major operations closed during the first quarter of the year, which contributed to the high investment in AI. The investment was mainly in fewer companies, with three companies benefiting the most.

En los tres primeros meses de 2026, se han invertido 255.000 millones de dólares en 'start up' de inteligencia artificial, superando el total de fondos recaudados durante el pasado año.

Tres grandes operaciones cerradas durante el primer trimestre del año han marcado un nuevo récord en la inversión en inteligencia artificial. Según datos recogidos por PitchBook en su informe 'AI VC Trends', esta inversión alcanzó un total de 255.000 millones de dólares, pero a diferencia de los ejercicios anteriores, destaca cómo en estos primeros meses del año el dinero invertido se ha localizado en muchas menos operaciones. Más dinero para menos empresas.

En concreto, han sido tres las compañías que se han beneficiado principalmente de las inversiones. OpenAI cerró a finales de marzo la mayor ronda de financiación de la historia del sector por un valor de 122.000 millones de dólares. Por su parte, Anthropic captó en febrero 30.600 millones, ronda que PitchBook ha tenido en cuenta para su informe sobre el primer trimestre. Gracias a ello, el principal competidor de OpenAI le ha superado con.

En el caso de xAI, la start up de inteligencia artificial de Elon Musk completó su ronda de financiación Serie E recaudando 20.000 millones de dólares a principios de año. Un mes más tarde, el magnate fusionó xAI con SpaceX antes de su salida a bolsa en una operación que valoró la entidad combinada en 20.000 millones de dólares.

Estas tres compañías, todas clasificadas en el informe como plataformas horizontales de IA, es decir, sistemas diseñados para realizar tareas amplias y transversales en múltiples industrias, absorbieron una parte desproporcionada del capital disponible global. Asimismo, el segmento de coches autónomos registró su mejor trimestre histórico, con 29.000 millones de dólares invertidos, más del triple que en el último trimestre de 2024. Gran parte de esa cifra vino empujada por la Serie D de 16.000 millones de Waymo.

La robótica inteligente también captó atención con rondas significativas de Neura Robotics y Saronic, con 1.750 millones para cada una. Por su parte, los semiconductores consolidaron su segundo mejor trimestre registrado con 5.000 millones de dólares, con Cerebras Systems, ahora cotizada, como protagonista tras su ronda de 1.100 millones. Las salidas a bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic podrían transformar radicalmente las métricas





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