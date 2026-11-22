La familia Haftar lidera la reconstrucción de Derna con 2000 millones de dólares, un proyecto que expande su influencia política mientras la comunidad local espera justicia y transparencia en el gasto.

La ciudad de Derna, en el este de Libia, está experimentando una transformación urbana rápida y controvertida impulsada por la reconstrucción tras la devastadora Tormenta Daniel del 11 de septiembre de 2023. Este esfuerzo monumental, valorado en 2.000 millones de dólares, está siendo liderado por la familia Haftar, un clan político y militar que ejerce un dominio significativo sobre la región oriental del país africano. El proyecto, que incluye la entrega de nuevas viviendas a sobrevivientes y la construcción de infraestructuras críticas, busca consolidar la autoridad de Khalifa Haftar y su hijo Belkacem Haftar mientras se expande su influencia en un país fragmentado.

Detalles del proyecto de reconstrucción en Derna

El complejo de 2.000 Apartamentos en Derna representa la piedra angular de esta iniciativa de desarrollo. Hussein el-Mansory, director del proyecto, afirma que Libia no había construido obras de esta magnitud desde 2011. La infraestructura no solo incluye viviendas residenciales de lujo, como los 300 metros cuadrados entregados gratuitamente a Abdulwahab Damdoum, sino también una nueva mezquita, un hospital, un centro comercial y escuelas. Se han rehabilitado y construido nuevas carreteras y puentes para mejorar la conectividad de la ciudad costera.

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La asignación de fondos proviene del Estado libio y es administrada por el Parlamento con sede en el este, aunque la falta de registros públicos detallados sobre el gasto ha generado serias dudas sobre la rendición de cuentas y la posible corrupción. Belkacem Haftar, conocido como el ingeniero, dirige el Fondo de Desarrollo y Reconstrucción, la entidad designada para supervisar la implementación de estos cambios urbanísticos y la distribución de recursos a los afectados por la catástrofe natural.

Posiciones de los afectados y la realidad humana

Para los residentes como Abdulwahab Damdoum, un trabajador portuario de 27 años, la reconstrucción trae alivio tras perder a 14 familiares en las inundaciones del 11 de septiembre de 2023. Damdoum agradece profundamente la ayuda recibida de Belkacem Haftar, a quien considera una figura enviada por Dios para salvar la ciudad. Sin embargo, la experiencia no es uniforme para todos los sobrevivientes. Izz al-Nasr Ibzeou, un profesor universitario que perdió a su esposa y siete hijos, aún vive en la ruina de su antigua casa porque su apartamento intacto en otra parte de la ciudad le impide recibir una nueva unidad prioritaria.

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La tragedia de la Tormenta Daniel, que provocó el colapso de dos presas y una pared de agua de 7 metros, dejó un rastro de dolor inmenso. Las estimaciones sugieren que entre 4.000 y 6.000 personas murieron, convirtiendo a Derna, de 100.000 habitantes, en una ciudad donde casi todos han perdido a un ser querido. En el nuevo cementerio, la mayoría de las tumbas están marcadas con números debido a que el proceso de identificación mediante ADN aún no ha concluido, obligando a muchas familias a adivinar el paradero de sus restos sin poder honrarlos con nombres.

Impacto regional y próximos pasos financieros

La influencia de la familia Haftar se extiende más allá de Derna, ya que Belkacem Haftar ha ampliado las operaciones de su fondo a Bengasi, la segunda ciudad más grande de Libia, y a otras zonas controladas por su padre. El Parlamento libio asignó recientemente una suma adicional de casi 11.000 millones de dólares para gastar en los próximos tres años, sumada a los 2.000 millones iniciales dedicados específicamente a la reconstrucción de Derna. Este despliegue financiero masivo busca servir como modelo de desarrollo para todo el país, aunque la división política entre el este y el oeste sigue siendo un obstáculo persistente. La visibilidad de Belkacem Haftar, junto con la de su hermano Saddam y su padre Khalifa, es omnipresente en los carteles publicitarios de la zona, reflejando su centralidad en la narrativa oficial de la reconstrucción nacional.