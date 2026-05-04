Reconfiguración del Mapa Bursátil Español: Ascenso de Criteria y el Estado

La Bolsa española experimenta una transformación significativa con el auge de nuevos inversores y la revalorización de valores clave, desafiando el dominio tradicional de Pontegadea y BlackRock.

La Bolsa española ha experimentado una revalorización sin precedentes en el último año, la mayor desde 1993, impulsada por el rendimiento de valores clave como Santander , Iberdrola , Indra , Endesa y ACS.

Esta evolución, junto con movimientos corporativos significativos como la reestructuración accionarial de Naturgy, ha transformado el panorama bursátil en España, diferenciándolo notablemente de los años 2025 y, especialmente, de 2024. Si bien inversores líderes como Pontegadea y BlackRock continúan dominando, su hegemonía ya no es tan absoluta, con otros actores acercándose rápidamente.

Se vislumbra una posible reconfiguración del mapa bursátil, con Criteria, el mayor holding inversor privado español, y el Estado, a través de participaciones en empresas como Telefónica y CaixaBank, acumulando inversiones que superan ampliamente las de BlackRock y se acercan a las de Pontegadea, el holding de Amancio Ortega, fundador de Inditex. Esta conclusión se deriva de una investigación exhaustiva realizada por EXPANSIÓN, que analiza los accionistas de las 121 empresas que componen el Mercado Continuo español y el Ibex 35, basándose en el análisis de más de 50.000 datos.

El estudio revela que se han identificado 9.320 participaciones del 0,01% o más en manos de 1.740 accionistas. A lo largo de los próximos días, se revelará en detalle cómo se ha reconfigurado el mapa bursátil español, impulsado por el ascenso del Ibex, que alcanzó un máximo histórico de 18.573 puntos en febrero. Este crecimiento esconde un cambio significativo en la posición de los principales inversores.

La fuerte revalorización de Indra, Aena y CaixaBank ha incrementado el poder del Estado, que a través de Sepi, Frob y Enaire, acumula ahora 46.000 millones, casi el doble que hace dos años. Criteria, por su parte, ha duplicado su inversión a 37.000 millones, con ACS y Naturgy como pilares fundamentales.

A pesar de su salida de Naturgy, BlackRock ha mantenido la segunda posición con 48.000 millones, gracias al sólido desempeño de Santander, que ha aumentado su valor de 91.000 millones en 2025 a 154.000 millones, e Iberdrola, que ha pasado de 100.000 millones a 134.000 millones en los últimos doce meses. A pesar de estos cambios en el podio, la concentración de la propiedad en la Bolsa española sigue siendo alta, con los 1.740 inversores analizados controlando 890.000 millones, dos tercios de la capitalización total de la Bolsa, que asciende a 1,3 billones.

Amancio Ortega, a través de Pontegadea y Partler 2006, sigue siendo el mayor accionista, con inversiones que superan los 100.000 millones, un aumento del 16% respecto a 2025 y del 38% respecto a 2024, con participaciones significativas en Inditex, Redeia y Enagás. BlackRock, el mayor fondo de inversión privado del mundo, es el principal accionista extranjero, con inversiones por valor de más de 62.000 millones en 69 empresas, aunque su desinversión en Naturgy, por un valor de más de 4.500 millones, no le ha impedido mantener su posición.

Vanguard Group, con participaciones que varían desde miles de euros hasta miles de millones, destaca por su inversión en Santander, valorada en más de 7.000 millones, y su pequeña participación en eDreams. Criteria, el mayor holding empresarial privado español, ha experimentado un crecimiento significativo gracias a su participación en ACS, consolidándose como el segundo mayor inversor español después de Pontegadea





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