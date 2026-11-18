Ingenieros y expertos detallan las capacidades mínimas de energía, desde 1 kWh hasta 4 kWh, para sobrevivir a cortes eléctricos prolongados sin invertir en tecnología obsoleta.

El ingeniero eléctrico Javier Dasí ha detallado las especificaciones técnicas esenciales para mantener la autonomía en el hogar durante un posible corte generalizado de suministro eléctrico, estableciendo en 1 kilovatio hora la capacidad mínima viable para cubrir necesidades básicas de comunicación e iluminación durante un periodo crítico.

Cálculos Técnicos para 72 Horas

La Unión Europea ha establecido como objetivo estándar contar con suministros esenciales para sobrevivir durante 72 horas ante emergencias, situando la electricidad como la tercera prioridad tras el agua potable y los alimentos sólidos.

Also read La crisis del IVA en la vivienda nueva: Propuestas y realidades fiscales en España

Dasí aclara que el propósito de estas baterías no es permitir una vida doméstica normal, sino mantener operativos los dispositivos de comunicación y la iluminación básica en un escenario catastrófico.

Borja, electricista con amplia experiencia en el sector, confirma que una batería de 1 kWh resulta más que suficiente para mantener encendido un router de Internet y garantizar la conectividad durante dicho periodo de tres días.

Advertisement

Límites de la Capacidad Mínima

A pesar de la suficiencia para funciones básicas, el margen de maniobra es extremadamente reducido; encender un ordenador portátil para trabajar o conectar cualquier otro aparato eléctrico adicional agota rápidamente esa capacidad inicial.

Por esta razón, el ingeniero recomienda elevar el estándar hacia soluciones de mayor potencia para evitar quedarse sin recursos eléctricos en situaciones que requieran una mayor intensidad de uso.

Los expertos sugieren que, para una protección realista, no se debe quedar en el límite inferior, sino buscar equipos con una capacidad superior que ofrezca un margen de seguridad ante imprevistos.

Autonomía Ampliada con 4 kWh

Pérez, experto en sistemas de energía, aboga por dar el salto a baterías de 4 kWh para quienes desean asegurar una autonomía holgada y cubrir cualquier contingencia doméstica sin restricciones de consumo.

Advertisement

Con 4 kWh, los usuarios disponen de una capacidad suficiente para soportar el doble de consumo habitual, garantizando estabilidad incluso ante picos de demanda o uso prolongado de electrodomésticos críticos.

Rentabilidad y Obsolescencia Tecnológica

Blanca, arquitecta especializada en eficiencia energética, advierte que instalar tecnología en una vivienda con una vida útil prevista de 50 años es contraproducente si la solución se vuelve obsoleta en solo tres años.

Eugenio, ferretero con más de 26 años de experiencia comercial, destaca opciones económicas como mini calefactores por 18€ que solucionan problemas puntuales de frío en baños sin requerir grandes inversiones energéticas.

Gorka, fontanero y empresario, señala la alta demanda laboral con sueldos de 5.000 a 7.000 euros mensuales, mientras Rubén, fontanero autónomo, filtra candidatos que aspiran a 2.500 euros por debajo de su estándar.