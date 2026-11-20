La científica Vanesa Rocha Martín lanza RecoBiotic en Madrid. Una cepa única, JS27, transforma ácido láctico en energía para deportistas de alta intensidad.

El desarrollo de RecoBiotic , un innovador suplemento probiótico diseñado específicamente para optimizar la recuperación física en atletas de alta intensidad, ha llegado a los centros de entrenamiento de Madrid. Este producto se ha integrado en boxes de CrossFit y gimnasios de entrenamiento funcional, donde los especialistas prueban la fórmula antes de recomendarla a sus deportistas. La iniciativa responde a la necesidad de mejorar los procesos de restitución energética post-esfuerzo.

Origen científico de la cepa JS27

Detrás de esta solución se encuentra la doctora Vanesa Rocha Martín, una destacada científica argentina con más de quince años de experiencia dedicada a la investigación del microbioma intestinal. El concepto original del proyecto tomó forma en Zúrich, donde la doctora estudiaba el metabolismo del ácido láctico dentro del intestino. Su enfoque se basó en la premisa de que existe una comunicación constante entre el tracto digestivo y el resto del organismo, lo que permite intervenir en el rendimiento deportivo desde el interior.

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La idea surgió de una pregunta personal tras años de agotamiento físico. Como jugadora amateur de hockey sobre hierba, la doctora Rocha Martín sufría una fatiga muscular extrema después de competir y entrenar. Con frecuencia, comenzaba su proceso de recuperación justo cuando debía volver a prepararse para la siguiente sesión o partido. Esta experiencia directa la impulsó a buscar una solución biológica que acelerara la eliminación de la fatiga acumulada.

Entre más de 250 cepas analizadas, su equipo científico seleccionó una específica, identificada como JS27. Esta bacteria ha sido elegida por su capacidad única y verificable para transformar el ácido láctico presente en el intestino en propionato, una molécula clave que el cuerpo puede metabolizar para producir energía de manera eficiente. La estrategia se centra en una sola cepa con una función concreta, diferenciándose de los probióticos tradicionales que simplemente contienen múltiples bacterias beneficiosas sin una acción dirigida específica.

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Eficacia y metodología de uso

El régimen de consumo establece una dosis base de una cápsula diaria, la cual puede incrementarse hasta un máximo de cinco cápsulas durante periodos de alta exigencia física o carga de entrenamiento intensiva. El producto se fabrica en Suiza y cuenta con la certificación de estar libre de sustancias dopantes, garantizando su seguridad para atletas regulados. La doctora Vanesa Rocha Martín enfatiza que RecoBiotic no sustituye otras estrategias fundamentales de recuperación, sino que se suma al descanso adecuado, una alimentación balanceada, la ingesta de proteína y la reposición de electrolitos.

"A veces buscamos soluciones muy sofisticadas fuera de nuestro cuerpo, cuando quizás deberíamos empezar por entender mejor lo que ya tenemos dentro", explica la doctora. En el entorno de laboratorio, la cepa ha demostrado consistentemente su función metabólica. Actualmente, los estudios clínicos en seres humanos están en marcha para validar estos hallazgos preliminares y expandir el conocimiento sobre su impacto en el rendimiento deportivo humano.

Resultados del estudio y expansión en España

La validación inicial del producto proviene de un estudio de percepción realizado entre abril y julio de 2025. Este ensayo involucró a 38 deportistas que entrenaban a alta intensidad cuatro o más veces por semana. Los resultados mostraron que el 68% de los participantes reportó una reducción significativa en la fatiga muscular tras los entrenamientos. Estos datos sugieren una eficacia notable en la gestión del cansancio físico en poblaciones activas de alto rendimiento.

El desembarco de RecoBiotic en el mercado español cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Madrid, a través de la plataforma La Nave. Además, el proyecto recibe apoyo del programa Rising Up in Spain de ICEX, lo que facilita su integración en la infraestructura deportiva local. Este lanzamiento posiciona a RecoBiotic como una opción científica seria para atletas que buscan optimizar su recuperación mediante la modulación de su microbioma intestinal.