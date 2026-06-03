Rechazo farmacéutico al Estatuto Marco y apertura de Trump a reunirse con el líder iraní

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos se suma a las protestas médicas contra el Estatuto Marco aprobado sin consenso, mientras Trump considera un encuentro con el ayatolá Jameneí. También, cambios en el CNIO y peticiones desde la industria farmacéutica.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha expresado públicamente su disconformidad con la reciente aprobación del Estatuto Marco por parte del Gobierno, sumándose así a la postura defendida por la Organización Médica Colegial (OMC).

Los farmacéuticos critican la falta de consenso con todas las profesiones sanitarias durante la elaboración de esta norma, considerando que cualquier reforma del Sistema Nacional de Salud debe contar con diálogo y participación efectiva de todos los profesionales. En un comunicado, señalan que el Estatuto Marco debería haber sido impulsado con el consenso necesario tras meses de negociación y propuestas constructivas remitidas desde todas las profesiones.

Reclaman que, durante la tramitación parlamentaria, se incorporen las aportaciones de los distintos colectivos sanitarios para mejorar la norma, pues su labor con los pacientes estará sujeta en gran medida a este marco regulatorio. Asimismo, enfatizan que cualquier reforma que aspire a ser estable y duradera debe construirse desde el diálogo leal. Hacen un llamamiento a las fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales para que escuchen las voces del sector sanitario y permitan la mejora del texto.

La presidenta de AstraZeneca, Laura Colón, también ha reclamado que Europa reconozca la innovación más allá de los costes, mientras que el científico Rabadán ha dejado la dirección del CNIO alegando la politización de los asuntos internos y el clima de incertidumbre. En otro orden de noticias, se ha abierto la puerta a un posible encuentro entre Donald Trump y el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí, quien está involucrado directamente en las negociaciones de paz.

Este conjunto de informaciones refleja momentos de tensión y debate tanto en el ámbito sanitario español como en la geopolítica internacional





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