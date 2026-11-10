Rechazo a la vitamina K en recién nacidos: el caso de Gwen en Texas

Dos estudios de millones de nacimientos vinculan el rechazo a la vitamina K con más hemorragias en recién nacidos, como ocurrió con Gwen en Texas.

Stephanie Biesenbach y Eric Biesenbach llevaron a su hija recién nacida, Gwen, a Lonestar 24HR ER, un centro de urgencias independiente en New Braunfels, Texas, en una cálida noche de agosto de 2023. La bebé, de 11 días de vida, no dejaba de sangrar por el ombligo, y la familia vivía a 1,6 kilómetros de ese lugar.

Según los registros médicos de esa noche, la afección de Gwen fue descrita como un 'problema genérico' relacionado con el sangrado del muñón umbilical. La médica de turno, Nicole Malouf, especialista en urgencias, había tratado muchos casos similares. El caso ilustra un debate más amplio sobre la vitamina K en recién nacidos, según el reportaje de ProPublica publicado por CNN.

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Cómo se trató la hemorragia de Gwen en urgencias

Nicole Malouf cubrió el ombligo sangrante con una gasa especial y envió a la familia a casa cuando el sangrado pareció detenerse. Al llegar al estacionamiento, los padres notaron que la sangre había atravesado el pijama de la bebé, por lo que Eric Biesenbach regresó con su hija a urgencias.

Nicole Malouf probó otro tipo de gasa tratada previamente y, al no funcionar, recurrió al nitrato de plata. Esta sustancia química se aplica en la punta de una varilla similar a un fósforo y cauteriza los vasos sanguíneos. Según los registros, la médica giró una varilla tras otra dentro del ombligo de Gwen.

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A lo largo de casi tres horas, Nicole Malouf utilizó siete métodos. En un momento, aplicó tanta presión sobre un vendaje que, según Stephanie Biesenbach, Gwen vomitó. El reportaje describe que estos tratamientos abordaban los síntomas y no la causa, como poner una cubierta sobre un grifo que gotea.

Por qué la familia rechazó la vitamina K al nacer

Stephanie Biesenbach contó a Nicole Malouf que la pareja había rechazado la inyección de vitamina K cuando nació Gwen. En su lugar, le daban gotas orales de vitamina K, en las que confiaban para protegerla.

Stephanie Biesenbach repasó los antecedentes de la bebé, que no tenía fiebre ni vómitos y se alimentaba exclusivamente con leche materna. Nicole Malouf dijo que consultó a su esposo, también médico, y a una enfermera de un hospital local, pero ninguno de los dos sabía qué hacer. Las únicas sugerencias de la enfermera eran las que Nicole Malouf ya había probado.

El reportaje señala que algunas familias, desconfiando de las intervenciones médicas y desinformadas por las redes sociales, han comenzado a rechazar la inyección en el marco de un parto que consideran natural.

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Riesgo de hemorragia tras el cambio en la vitamina K

Dos estudios recientes, ambos basados en millones de nacimientos, encontraron que los bebés que no recibieron la inyección de vitamina K tenían un mayor riesgo de sufrir hemorragias. Uno de ellos halló que, entre 2017 y 2025, la tasa de hemorragias por deficiencia de vitamina K aumentó un 347%.

Desde la década de 1960, la gran mayoría de los recién nacidos en Estados Unidos han recibido esa inyección, que prácticamente eliminó las hemorragias por deficiencia de vitamina K. Esta afección poco frecuente puede provocar hemorragias catastróficas e incluso la muerte. El reportaje advierte que la protección que muchos médicos y hospitales daban por sentada está amenazada.

El texto subraya que la inyección es de bajo costo y no es una vacuna. Según las autopsias citadas, los organismos de algunos bebés dejan de funcionar sin previo aviso, y los padres que rechazaron la inyección con buenas intenciones terminan lamentando la pérdida de sus hijos.