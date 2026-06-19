Receta para deportistas: Pechuga de pavo con ensalada de manzana, endibia, granada y semillas

Descubre cómo preparar una ensalada completa de pechuga de pavo con manzana, endibia, granada y semillas de lino y chía. Una receta ideal para deportistas que aporta carbohidratos, proteínas, grasas saludables y fibra, manteniendo la energía y favoreciendo el rendimiento físico.

Este artículo presenta una receta nutricional diseñada para deportistas y personas activas que buscan optimizar su alimentación sin renunciar al sabor. Se trata de una ensalada completa de pechuga de pavo con manzana, endibia, granada y semillas de lino y chía, una combinación equilibrada que aporta todos los macronutrientes esenciales.

Los carbohidratos provienen de las manzanas, las proteínas de la pechuga de pavo o pollo, las grasas saludables de los aceites y las semillas, y la fibra saciante de las verduras hoja como la endibia y las semillas. Es un plato ideal para consumir como comida única, ya que ayuda a aligerar la dieta manteniendo la energía necesaria para los entrenamientos, contribuye a mantener o ganar masa muscular y mejora el rendimiento deportivo general. La preparación es sencilla y rápida.

Primero, se debe dorar las pechugas por ambos lados en una sartén con aceite caliente a fuego lento durante unos minutos, luego se apaga el fuego. Antes de servir, se saltean ligeramente y se cortan los filetes de pechuga en tiras. Para el montaje, se corta la endibia en juliana a lo largo y las manzanas en rodajas finas, disponiendo ambos ingredientes en capas alternadas sobre el plato.

La clave del sabor está en la vinagreta, que se elabora batiendo todos sus ingredientes en una licuadora hasta obtener una emulsión homogénea. Este detalle asegura que el aderezo se integre perfectamente con los ingredientes frescos, realzando sus cualidades. Es fundamental prestar atención a la información sobre protección de datos que suele acompañar a estas recetas en revistas y páginas web especializadas. En este caso, el texto incluye el aviso legal de Sport Life Ibérica S.A.

U., la responsable del tratamiento. Se informa que los datos personales (nombre, apellidos, usuario, contraseña, email, dirección, teléfono, género y fecha de nacimiento) se tratan para registrar al usuario y para fines de prospección de mercado y marketing electrónico. Los datos pueden comunicarse a diversas empresas de sectores como telecomunicaciones, financiero, seguros, ocio, belleza, moda, gran consumo, deporte, automoción, salud, etc., tanto en formato convencional como electrónico, incluyendo mensajería instantánea.

El consentimiento para el registro es independiente del consentimiento para marketing. El usuario puede retirar el consentimiento en cualquier momento contactando por correo postal al domicilio social en Madrid, mediante formulario web o por email a protecciondatos@slib.es. También puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad o reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La empresa ha adoptado medidas de seguridad y ha designado un Delegado de Protección de Datos, aunque no esté obligada, contactable en dpo@slib.es. Los datos se conservarán bloqueados hasta cinco años para responder a posibles responsabilidades legales





sportlife_es / 🏆 15. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Receta Deportista Ensalada Completa Proteínas Pechuga Pavo Grasas Saludables Fibra Saciante

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hallada una villa romana con mosaicos refinados en una excavación ilegal detenida en RomaLa vivienda se ha relacionado con la antigua Lorium, un complejo de residencias imperiales que se ubicaban a lo largo de la Via Aurelia y en la que tuvieron vínculos emperadores como Adriano y Marco Aurelio

Read more »

Echarri se plantea elevar su participación en Avatel para facilitar una venta o una fusiónLa quinta operadora de 'telecos' de España encadena tres años de pérdidas con un desequilibrio acumulado de 100 millones de euros.

Read more »

Eva Máñez: 'Vivim una anomalia democràtica, perquè una fossa és una ferida oberta'Parlem amb la fotoperiodista valenciana, que publica 'Memòria de l'oblit. La repressió franquista a la Safor' (Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals-CEIC, Alfons el Vell)...

Read more »

Eva Máñez: 'Vivimos una anomalía democrática porque una fosa es una herida abierta'Hablamos con la fotoperiodista valenciana, que publica &39;Memoria del olvido.

Read more »